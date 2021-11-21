ريال مدريد يكتسح نادى غرناطة 1/4 بالدوري الإسباني لكرة القدم

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محمد سياف - ابو ظبي - استطاع نادي ريال مدريد من إلحاق الهزيمة بنادي غرناطة، حيث نجح في تقديم مباراة كبيرة على ملعب نويفو لوس كارمنيس معقل نادى غرناطه وهزمه بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف في الأسبوع الرابع عشر من الليجا الإسبانية، لينفرد ريال بصدارة الليجا الأسبانية برصيد 30 نقطة من أربعة عشر مباراة لعبها الفريق في الدوري حتى الآن.

ويسعى ريال مدريد تحت قياد المدرب الإيطالي المحنك أنشيلوتي إلى إستعادة الدوري بعد فقدانه الموسم الماضي لصالح اتلتيكو مدريد، وبتلك النتيجة ينج ريال مدريد في استعادة الصدارة من أقرب ملاحقيه وهو نادي أشبيلية صاحب 28 نقطة في المركز الثاني، ولكن قد يفقد ريال مدريد الصدارة حال نجاح نادي ريال سوسيداد في الفوز بالمباراة التي تلعب بوقت لاحق ضمن مباريات هذا الأسبوع.

ونجح اللاعب الدولي الإسباني ماركو أسينسيو في إحراز هدف التقدم عند الدقيقة 19 من الشوط الأول، وضاعف اللاعب ناتشو فيرنانديز بالهدف الثاني عند الدقيقة 25 من متابعة رائعة لركلة ركنية أودعها برأسه داخل الشباك، ولكن نجح لاعب غرناطه لويس خافيير سواريز من تقليص النتيجة بإحراز هدف أول بالدقيقة 34، لينتهي الشوط الأول بتقدم ريال مدريد 2/1.

وخلال مجريات الشوط الثاني واصل الريال الاستحواذ والسيطرة على الكرة ، حتى نجح اللاعب البرازيلي فينيسيوس من إحراز الهدف الثالث عند الدقيقة 56، وتعرض نادي غرناطة لصدمة جديدة بطرد اللاعب مونتشو رودريجيز بالدقيقة 67، ليكمل باقي الشوط الشوط الثاني بعشرة لاعبين، وينجح ريال في تسجيل الهدف الرابع عن طريق فيرلان ميندي بالدقيقة 74، لينتهي اللقاء بفوز ريال مدريد وحصد 3 نقاط غالية.

يذكر أن النادي الملكي تنتظره مواجهه من العيار الثقيل ولا بديل له عن الفوز لاستكمال الأدوار الإقصائية القادمة من دوري أبطال أوروبا أمام شيريف تيراسبول بطل مولدوفا، وتقام المباراة يوم الأربعاء المقبل 23 نوفمبر على أرض بطل مولدوف، وتقام المباراة في مولدوفا.