موعد مباراة الزمالك مع البنك الاهلى بالدورى المصرى لكرة القدم والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - يستضيف نادى الزمالك نادى البنك الاهلى على ستاد القاهرة الدولى في إطار مباريات الأسبوع الخامس من الدوري المصري لكرة القدم، ويسعى نادى الزمالك إلى الفوز بتلك المباراة ومحاولة اللحاق بالنادى الاهلى متصدر جدول الدوري المصري بـ 12 نقطة، في حين أن نادى الزمالك يملك 9 نقاط بالمركز الثالث، وعلى الجانب الآخر يأمل نادى البنك الاهلى في تحقيق الفوز أيضا والوصول للنقطة التاسعة، ويملك نادى البنك الاهلى ستة نقاط في المركز التاسع.

وتقام المبارة يوم الاثنين الموافق 22-11-2021 على ستاد القاهرة الدولي وبحضور الجماهير في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ويمكن مشاهدة المباراة المنقولة حصريا على قناة أون تايم سبورت1، ويقود الفارس الأبيض فنيا الفرنسي باتريس كارتيرون، أما نادى نادى البنك الاهلى يقودهم فنيا نجم نادى الزمالك السابق الكابتن خالد جلال، ويسعى كلا المدربين لوضع الخطة المناسبة للفوز بالمباراة وتحقيق الثلاث نقاط.

تحليل نتائج نادى الزمالك في الدورى حتى الآن

تمكن الفارس الأبيض من الفوز على نادى الإسماعيلي في المباراة السابقة ضمن منافسات الأسبوع الرابع بنتيجة 2-0 في مباراة رائعة للأبيض، والعودة إلى طريق الانتصارات عقب الهزيمة التي تلقاها من غريمه التقليدى النادي الاهلى 5/3 ، وكان الزمالك قد تغلب على نادى إنبي 2/0 في الأسبوع الأول، وأيضا الفوز على نادى طلائع الجيش 2/0 بالأسبوع الثاني من الدوري، ويواجه نادي سيراميكا كليوباترا بالجولة السادسة.

تحليل نتائج نادى البنك الاهلى في الدورى حتى الآن

كان نادى البنك الاهلى قد بدأ الدوري بانطلاقة رائعة بالفوز على نادى طلائع الجيش 3/1 في الاسبوع الأول، وخلال مباريات الأسبوع الثاني تعرض للخسارة امام النادى الاهلى بهدف نظيف لمحمد شريف مهاجم الاهلى، وخلال الأسبوع الثالث عاد الى طريق الانتصارات بالفوز على نادى الاسماعلي 1/0، قبل أن يخسر مجددا أمام سيراميكا كليوا باترا بهدف نظيف بالأسبوع الرابع، ويواجه البنك الاهلى المقاولون العرب بالجولة القادمة.

تفاصل المباراة