نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة أبها والأهلي في الدوري السعودي وموعد المواجهة القادمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة أبها والأهلي ، يترقب عشاق ومحبو المارد الأخضر السعودي يوم غدٍ الأحد 2021/11/21 من أجل متابعة لقاء فريقهم مع زعيم الجنوب، في مواجهة صعبة رغم الأزمات المالية التي يعشيها الفريق الأهلاوي مؤخرًا، وذلك ضمن لقاءات مرحلة الذهاب من الأسبوع الـ12 في الدوري السعودي لكرة القدم 2022/2021، والتي يحتضنها مساء غدٍ الأحد، ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) في مدينة أبها السعودية.

في السطور القادمة، سنستعرض سويًا، موعد مباراة الأهلي وأبها والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار الفريقين في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم الجاري، علاوة على تاريخ لقاءات الأهلي وأبها في الدوري السعودي .

مباراة أبها والأهلي

من جديد تعاود مسابقة الدوري السعودي للمحترفين للانطلاق، بعد توقف دام نحو 15 يومًا، لظروف الأجندة الدولية، ومباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 .

وفي اليوم الختامي من مباريات الجولة الـ12 ، يتطلع المارد الأهلاوي إلى استمرار صحوة الفوز، وتوقف سلسلة النتائج السلبية، منذ الأسبوع الـ8 الذي حقق خلاله فوزًا عريضًا برباعية على حساب الاتفاق.

ويمكن الاطلاع على جدول ترتيب الأندية في الدوري السعودي حتى الأسبوع الـ11 وبدايات الجولة الـ12 فيما يلي:

مع أصحاب الأرض والجمهور، فريق نادي أبها السعودي ، نبدأ تغطيتنا، حيث يسجل الفريق حضوره الخامس والثالث على التوالي في دوري المحترفين السعودي.

إلا أن زعيم الجنوب يواجه تعثرًا شديدًا في الموسم الحالي، إذ لم يفلح على مدار 11 جولة إلا في تحقيق 3 انتصارات فقط على حساب الشباب (2-1) والطائي بهدف نظيف، وأخيرًا الفتح (3-1).

وتعادل الفريق في مباراة واحدة مع الاتفاق بنتيجة (1-1).

غير أنه تلقى 7 هزائم هذا الموسم أمام الباطن (1-2) والاتحاد (1-6) ثم الحزم والتعاون بنتيجة واحدة (0-2) وكذلك ضمك والنصر بالنتيجة ذاتها (1-3) وأخيرًا الفيصلي بهدف.

ويحتل أبها حاليًا المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول البطولة السعودية، برصيد 10 نقاط وصافي (-11) هدفًا.

على الجانب الآخر، يدخل نادي الأهلي السعودي ، مواجهة الغد، باحثًا عن انتصار مهم في مسيرة الفريق هذا الموسم، والذي يحتل المرتبة السابعة في الجدول العام برصيد 15 نقطة وصافي (2) هدف.

وعلى غرار مضيفه أبها، نجح قلعة الكؤوس في الفوز بـ3 مباريات هذا الموسم، على أندية الاتفاق (4-0) ثم الطائي (2-1) والباطن (1-0).

وتعادل الأسود في 6 مواجهات، مع الفيصلي وضمك والتعاون والفتح والهلال بنتيجة واحدة (1-1)، إضافة لـ الحزم بنتيجة (2-2).

وخسر الأهلي في لقاءين فقط أمام الفيحاء والاتحاد (في ديربي جدة ) بنتيجة واحدة (0-2).

ومن آخر أخبار نادي الأهلي السعودي ، حيث يواجه تهديدًا مباشرًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ، بفرض عقوبات قد تصل للحرمان من إبرام تعاقدات جديدة، أو خصم من رصيد النقاط في الدوري السعودي.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى مستحقات سابقة للاعبي أهلي جدة السابقين البرازيلي جوزيف دي سوزا و دجانيني تفاريس من الرأس الأخضر، والتي تبلغ 50 مليون ريال سعودي.

تاريخ مواجهات الأهلي وأبها

جمعت فريقا الأهلي وأبها خلال بطولة الدوري السعودي ، من صعود الأخير إليها في موسم 2006/2005 ، 8 مواجهات.

حقق الأهلي الفوز في 4 لقاءات، بينما فاز أبها في مباراة واحدة، وخيم التعادل على 3 مواجهات جمعت الناديين.

حصيلة الأهداف، جاءت بـ19 هدفًا للأهلي، بينما سجل أبها 8 أهداف في المواجهات.

أما عن أكبر نتيجة تحققت في تاريخ لقاءات الأهلي وأبها، فكانت بنتيجة (7-1) لصالح الأهلي، خلال لقاء الدور الثاني من بطولة الدوري السعودي موسم 2006/2005.

موعد مباراة أبها والأهلي والقنوات الناقلة

تقام المباراة مساء غدٍ الأحد، في تمام الثالثة والنصف ( 3:30 م ) بتوقيت السعودية، الثانية والنصف ( 2:30 م ) بتوقيت القاهرة، الثانية عشر والنصف ( 12:30 م ) بتوقيت جرينتش.

وحول حكم مباراة أبها والأهلي ، فلم يُعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًا عن طاقم التحكيم الخاص باللقاء.

تقوم شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، بنقل أحداث المباراة، وذلك عبر فضائية SSC 1.

أما عن معلق مباراة الأهلي وأبها ، فلم تكشف شركة الرياضة السعودية عن معلق اللقاء غير أن مصادر تابعتها ثقفني رجحت أن يتم إسناد المهمة للمعلق الرياضي السعودي عبدالله الحربي.

نتيجة مباراة أبها والأهلي.. وموعد المواجهة المقبلة

انتهت مباراة أبها والأهلي بفوز مفاجئ لأصحاب الأرض وفي الربع ساعة الأخيرة للقاء، بثنائية نظيفة.

وفي التفاصيل، حيث افتتح المهاجم الهولندي ميتشيل تي فريدي أهداف المباراة لصالح أبها، عند الدقيقة 75، ليتمكن المهاجم التونسي سعد بقير من تسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء، قبل نهائية اللقاء بخمس دقائق.

وشهدت المباراة حالة طرد للضيوف، بعدما تلقى المدافع البرازيلي دانكلير بيريرا الكارت الأصفر الثاني، قبل النهاية بـ10 دقائق.

وحول موعد المواجهة المقبلة لـ نادي أبها السعودي في الدوري السعودي ، فمن المقرر أن يستضيف الأخير نادي الهلال ، يوم الجمعة المقبل، في إطار مباريات الأسبوع الـ13 من البطولة (مالم تؤجل بسبب مباراة الهلال وبوهانج ستيلرز في نهائي دوري أبطال آسيا).

وستقام مباراة أبها والهلال ، على ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) في مدينة أبها السعودية.

على الجانب الآخر، يستضيف نادي الأهلي السعودي منافسه نادي النصر، يوم الجمعة القادمة، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ومن المقرر أن يحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، في مدينة جدة السعودية مباراة الأهلي والنصر القادمة.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور القليلة الماضية، على موعد مباراة أبها والأهلي والقنوات الناقلة ، إضافة إلى موقف الفريقين في جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، وكذلك تاريخ لقاءات الأهلي وأبها في الدوري السعودي .