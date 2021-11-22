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محمد سياف - ابو ظبي - موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي، يبحث عنها محبي وعشاق الفريق الأبيض، وذلك نظراً لأهمية تلك المباراة بالنسبة لفريق الزمالك، حيث أنها تعد واحدة من المباريات الصعبة أمام الفريق الأبيض، خاصة وأن الفريق الخصم فريق عنيد، ليس من السهل السيطرة عليه، على الرغم من أنه من الفرق الحديثة في بطولة الدوري المصري، إلا أن فريق البنك الأهلي يعد فريق عنيد فقد استطاع الوقوف أمام النادي الأهلي ونادي الزمالك في المباريات التي جرت بين الفريقين خلال الموسم الماضي.

موعد مباراة الزمالك و البنك الأهلي والقنوات الناقلة لها

ستقام مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري العام المصري في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الاثنين وذلك على استاد القاهرة الدولي.

أما عن القنوات الناقلة لها، فهي قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، وذلك من خلال الاستديو التحليلي الذي يقام قبل المباراة وبعدها، حيث يضم الاستديو التحليلي كوكبة من نجوم كرة القدم في مصر من أجل تحليل عناصر القوة والضعف في المباراة، وبالتأكيد فإن المباراة لن تخلو من عناصر القوة والاثارة فقد التقيا الفريقين من قبل في الموسم الماضي، حيث انتهت المباراة التي أقيمت بينهما في الأسبوع ال 34 من مسابقة الدوري العام المصري بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

يدخل الفريق الأبيض هذه المباراة وهو يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط من أربع مباريات فاز في ثلاثة مباريات وهزم في مباراة واحدة من منافسه التقليدي النادي الأهلي.

أما فريق البنك الأهلي فهو يحتل المركز التاسع برصيد 6 نقاط، فاز في مباراتين وخسر في مباراتين.

هذا ويمكن استقبال تردد قناة أون تايم سبورت بسهولة، وذلك لمشاهدة المباراة من خلال الاستديو التحليلي كما ذكرنا سابقاً، حيث تتكون مجموعة قنوات أون تايم سبورت من ثلاث قنوات رياضية، وتقوم هذه القنوات الرياضية بنقل العديد من المباريات الهامة سواء في الدوري المصري أو في البطولات المحلية والقارية للأندية المصرية المشاركة في هذه البطولات بالاضافة إلى مباريات منتخب مصر، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم في قطر 2022.