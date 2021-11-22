تردد قنوات الدوري السعودي الجديدة في الجولة الأولى على النايل سات وعرب سات

تردد قنوات الدوري السعودي الجديدة ، حيث إن تردد قنوات مباريات الدوري السعودي هي من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها الناس، حيث تبدأ مباريات الدوري السعودي 11/8/2021، وينتظر مشجعي كرة القدم داخل المملكة لقاء كل فريق بنظيره لمعرفة النتائج الحاسمة للفوز بالدوري السعودي في مباريات الجولة الأولى.

تردد قنوات الدوري السعودي في الجولة الأولى

سيتم البث المباشر لقنوات مباريات الدوري السعودي في الجولة الأولى، من خلال ما يلي:

القناة ssc، تردد 12523 الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6/5 القمر الصناعي نايل سات.

القناة ssc، تردد 11747 الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6/5 القمر الصناعي عرب سات.

موعد وتاريخ وملعب مباريات الدوري السعودي في الجولة الأولى

مباريات الدوري السعودي في الجولة الأولى ستبدأ من 11/8/2021 وتنتهي في 14/8/2021 داخل المملكة العربية السعودية، من خلال الجدول التالي:

مباراة نادي الفيحاء والاتحاد

يوم الأربعاء 11/8/2021، 3محرم 1443. ملعب المجمعة الرياضية. الساعة 19:15 بتوقيت السعودية، الساعة 18:15 بتوقيت مصر.

كما سوف يتم بث مباراة نادي أبهاء والشباب.

يوم الخميس 12/8/2021، 4 محرم 1443. ملعب مدينة الأمير سلطان بن العزيز الرياضية. الساعة19:15 بتوقيت السعودية، الساعة18:15 بتوقيت مصر.

أيضًا تنقل القنوات مباراة نادي الرائد والفتح.

يوم الخميس 12/8/2021، 4 محرم 1443. ملعب مدينة الملك عبد الله في مدينة جدة. الساعة 19:20 بتوقيت السعودية، الساعة 18:20 بتوقيت مصر.

مباراة نادي الحزم والتعاون

يوم الخميس 12/8/2021، 4 محرم 1443. ملعب نادي الحزم. الساعة 20:55 بتوقيت السعودية، الساعة 19:55 بتوقيت مصر.

كما سيتم بث مباراة نادي النصر وضمك

يوم الجمعة 13/8/2021، 5 محرم 1443. ملعب مرسول بارك. الساعة 19:05 بتوقيت السعودية، الساعة 18:05 بتوقيت مصر.

مباراة نادي الأهلي والفيصلي

يوم الجمعة 13/8/2021، 5 محرم 1443. ملعب مدينة الملك عبد الله في جدة. الساعة 20:55 بتوقيت السعودية، الساعة 19:55 بتوقيت مصر.

مباراة نادي الاتفاق والباطن

يوم السبت 14 /8/2021، 6 محرم 1443. ملعب الأمير محمد بن فهد،. الساعة 18:55 بتوقيت السعودية، الساعة 17:55 بتوقيت مصر.

كما أنه سيتم بث مباراة نادي الهلال والطائي

يوم السبت 14 /8/2021، 6 محرم 1443. ملعب الملك فهد الدولي. الساعة 20:55 بتوقيت السعودية، الساعة 19:55 بتوقيت مصر.

سوف نوافيكم بكل ما هو جديد بإذن الله خاص بالقنوات الرياضية التي تقوم بنقل مباريات الدوري السعودي لعام 2021.