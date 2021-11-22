القنوات الناقلة لمباراة الهلال وبوهانج في نهائي دوري أبطال آسيا 2021

يهتم عُشّاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية، وفي قارة آسيا، بالتعرف إلى القنوات الناقلة لمباراة الهلال وبوهانج في نهائي دوري أبطال آسيا 2021م، التي من المقرر أن تقام الثلاثاء 23 فبراير 2021م على أرض ستاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، وقد تأهل الهلال للنهائي بعد تغلبه على النصر.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وبوهانج في نهائي أبطال آسيا 2021

وننشر القنوات الناقلة لمباراة الهلال وبوهانج في نهائي دوري أبطال آسيا 2021م، خدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة، الراغبين في مشاهدة هذه المباراة الفارقة، وذلك على النحو التالي:

تُذاع المباراة على قناة SSC 7 HD.

ويمكن تحميل القناة من خلال ترددها على القمر الصناعي عرب سات وهو 11747 أو 12418.

والاستقطاب: أفقي.

ومعدل الترميز: 27500.

أمّا معامل التصحيح، فهو: 2/3.

ومن الممكن مشاهدة المباراة عبر الإنترنت عن طريق شاهد.

كما يمكن مشاهدتها من خلال خدمة البث المباشر عبر موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

موعد اللقاء بين الهلال السعودي وبوهانج الكوري الجنوبي في نهائي أبطال آسيا

وحدّد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم موعد المباراة بين الهلال السعودي وبوهانج الكوري الجنوبي في نهائي أبطال آسيا، وذلك على النحو التالي:

تنطلق المباراة يوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021.

يوافق هذا اليوم 18 ربيع الثاني 1443.

وتنطلق صافرة الحكم لبدء المباراة في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

كما تبدأ بتوقيت القاهرة في تمام الساعة 6 مساءً.

فيما تقام المباراة على ملعب الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض، وهو بطاقة 67 ألف مشجع، إذ يلقب بدرة الملاعب، وقد أنشئ على مساحة تبلغ 500 ألف متر مربع، وافتتح في عام 1987م، وتعد هذه البطولة هي الأكثر أهمية لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC)، وتُمارس مرة واحدة كل أربعة سنوات، وكانت قد بدأت في عام 1956 في هونج كونج، وتجرى تصفيات قبل انطلاقها، فيما تتأهل المنتخبات الحاصلة على أعلى النقاط وفق نظام المجموعات المتّبع، ويوجد بها دور أول يُقسم المنتخبات المتأهلة على مجموعات، ويتأهل أفضلها إلى الأدوار التالية، وهي بنظام إخراج المغلوب.