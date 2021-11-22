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عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وفياريال اليوم مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد والأقمار الصناعية الأخرى ، هو ما سنتعرف عليه خلال هذا المقال الذي نُسلط من خلاله الضوء حول تفاصيل وبطاقة مباراة مان يونايتد وفياريال اليوم التي ستقام على ملعب الأخير لحساب مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2021 ، ولعل الكثير من عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان بالوطن العربي يريدون الوصول إلى تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وفياريال اليوم مجانا نايل سات استرا هوت بيرد ، وهو ممن لا يمتلكون اشتراك في باقة قنوات بي إن سبورت الرياضية الناقلة لمباراة مان يونايتد وفياريال في دوري أبطال أوروبا حصرياً في الوطن العربي وشمال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وفياريال

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وفياريال اليوم مجانا ، يدخل المان يونايتد لقاء ضد فياريال الأسباني وهو متواجداً في صدارة المجموعة برصيد سبعة نقاط ، ويسعى رفاق كريستيانو رونالدو لتحقيق الفوز في هذا اللقاء من اجل تعزيز مركزه في ترتيب المجموعة ، بينما سيدخل مان يونايتد المباراة أيضاً بقيادة المدير الفني مايكل كريك خلفاً للمدري السابق سولشاير بعد إقالته بعد الاختبار الكبير الذي تعرض له في مباريات الدوري المحلية.

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد وفياريال يوم الثلاثاء الموافق الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الحالي 2021 ، وذلك في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والسودان وليبيا، وفي تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وتونس والمغرب والجزائر والأردن، بينما تُقام مباراة مان يونايتد وفياريال في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وفياريال نايل سات استرا هوت بيرد

توجد العديد من القنوات المفتوحة التي تذيع مباراة مان يونايتد وفياريال اليوم مجانا عبر الأقمار الصناعية، ومن المتوقع أن تكون قناة ليبيا الرياضية ضمن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وفياريال اليوم مجانا على نايل سات ، وسوف نرفق لكم تردد قناة ليبيا الرياضية تنقل مباراة مان يونايتد اليوم مجانا نايل سات.

قناة مان يونايتد وفياريال المجانية – تردد قناة ليبيا الرياضية: 11766 أفقي H 27500–12303 أفقي H 27500.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وفياريال اليوم علي استرا ASTRA/h3

قناة DAZN 1 Bar HD Germany عبر التردد 11171 ومعدل الترميز22000 – والاستقطاب افقى H.

قناة RMC Sport 1 France عبر التردد 12324 – معدل ترميز 29700 – الاستقطاب عمودي V.

قناة Puls 4 Austria عبر التردد 12051 – معدل ترميز 27500 – الاستقطاب عمودي V.

قناة Puls 4 Austria HD عبر التردد 11670 – معدل ترميز 22000 – الاستقطاب أفقي H.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وفياريال على هوت بيرد

قناة DAZN 1 Bar HD Germany عبر التردد 11171 ومعدل الترميز22000 – والاستقطاب افقى H.

قناة RMC Sport 1 France عبر التردد 12324 – معدل ترميز 29700 – الاستقطاب عمودي V.

قناة Puls 4 Austria عبر التردد 12051 – معدل ترميز 27500 – الاستقطاب عمودي V.

قناة Puls 4 Austria HD عبر التردد 11670 – معدل ترميز 22000 – الاستقطاب أفقي H.

تلك كانت القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وفياريال اليوم مجانا نايل سات استرا هوت بيرد في الجولة الخامسة بدوري أبطال أوروبا، هذا وسنتابع معكم تقديم المزيد لما يخص اللقاء، حيث نرصد ملخص نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وفياريال الشوط الأول والثاني اليوم في دوري أبطال أوروبا 2021. وذلك عبر تقارير متتالية.