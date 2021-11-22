انت الان تتابع تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021 لمتابعة الدوري المصري والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - كي يتسنى للأفراد متابعة ومشاهدة الدوري المصري؛ فهم يبحثون هذه الفترة عن تردد قناة أون تايم سبورت الجديد، فقنوات أون سبورت تحظى بأهمية كبيرة للمتابعين كي تتمكن من إذاعة وعرض الدوري المصري الممتاز لعام 2021، بعد توقفه أسبوعين نظرًا للتجمعات الخاصة بالمنتخب المصري للمشاركة في مباريات تصفيات كأس العالم 2022 والتي ستقام في دولة قطر، لذا سنتعرف الآن على تردد قنواتها المختلفة على القمر الصناعي النايل سات.
تردد قناة أون تايم سبورت الجديد
تمكنت قنوات أون تايم سبورت من الحصول على حقوق البث لإذاعة مباريات التصفيات التي تم تأهيلها لبطولة كاس العالم إلى جانب التصفيات المتعلقة ببطولة أفريقيا، فقد أعلنت إدارة القناة عن تحديث تردد القنوات، كي يتمكن الأفراد من التقاط إشارة البث بصورة مباشرة، لذا قم بكتابة هذه الإعدادات الخاصة بترددات مختلف قنوات اون تايم سبورت كي يتسنى لك مشاهدة المباريات:
قناة On Time Sports.
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 11681.
- الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
قناة On Time Sports 2
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 11861.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
- الاستقطاب: عمودي.
قناة أون تايم سبورت 3
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 12303.
- معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: أفقي.
قنوات أون تايم سبورت
الكثير من عشاق الكروية يحرصون على تحديث ترددات قناة أون تايم سبورت كي يتمكنون من متابعة الدوري المصري والأستديو التحليلي الذي يتضمن نخبة وباقة رائعة من المحللين الرياضيين في مصر، فالقناة تعرض مباريات كرة القدم وكذلك مباريات كرة اليد؛ إلى جانب عرضها مجموعة متميزة من البرامج المميزة تحديدًا في الساعة 11 مساءً من كل يوم على:
- قناة أون تايم سبورت 1 ألا وهو برنامج “ملعب أون تايم” ويقوم بتقديمه الإعلامي أحمد شوبير وسيف زاهر.
- في حين أن البرنامج الذي يعرض على قناة أون تايم سبورت 2 يسمى “برنامج الدرجة الثالثة” يقوم بتقديمه الإعلامي إبراهيم فايق ابتداءً من يوم السبت وحتى يوم الثلاثاء.
- وبرنامج “أون تايم سبورت” يقدمه الإعلامي الشهير “مدحت شلبي”.
- إلى جانب برنامج “ملعب اون تايم سبورت” وبرنامج “الطريق إلى المونديال”.
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