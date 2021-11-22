نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كأس العرب 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كأس العرب 2021 هو مابدأ العديد من جماهير كرة القدم العربية البحث عنه خلال هذه الأيام من أجل ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بهم على ترددات القنوات الناقلة لبطولة كأس العرب 2021 والتي ستنطلق نهاية شهر نوفمبر من العام 2021، حيث ستحتضن ملاعب قطر منافسات بطولة كأس العرب 2021.

بطولة كأس العرب 2021

وتأتي بطولة كأس العرب 2021 هذا العام تحت مظلة الفيفا حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عن احتضانه منافسات بطولة كأس العرب 2021 من أجل تجربة ملاعب قطر ومدى استعدادها قبل عام من إنطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2022، والمقرر إقامتها بنهاية العام المقبل 2022، حيث ستكون هي المرة الأولى التي تستضيفها أحد الدول العربية منافسات بطولة كأس العالم للأندية منذ تاريخ بدء البطولة، وذلك في عام 1930، حيث بدأت قطر خلال هذه الأيام الاعلان عن ملاعب كأس العالم 2022.

وستكون الملاعب التي ستقام عليها بطولة كأس العرب 2021 هي ذاتها ملاعب مونديال كأس العالم 2022، حيث ستكون المنافسات مقامة بحضور جماهيري من قبل جماهير المنتخبات العربية، بالإضافة إلى نقلها عبر العديد من القنوات المفتوحة من أجل أن يتمكن المشاهد العربي من متابعة منافسات كأس العرب 2021.

تردد قنوات الكأس الناقلة لمنافسات كأس العرب 2021

كما أن بطولة كأس العرب 2021 سيتم نقلها عبر شبكة قنوات الكأس القطرية، وذلك من خلال شاشة قناتي: الكأس 1 والكأس 2، ويمكن استقبالهما من خلال الترددات التالية:

القمر الصناعي التردد معامل الترميز النايل سات 11919 أفقي عرب سات بدر 4 12245 رأسي سهيل سات 10770 رأسي

تردد القنوات الناقلة لكأس العرب 2021 عبر bein SPORTS

كما أن منافسات بطولة كأس العرب 2021 ستكون منقولة من خلال شاشة قناة bein SPORTS HD المفتوحة، والتي يمكن استقبالها من خلال التردد 11054 أفقي، وبمعدل ترميز 27500، مع العلم أن هذه القناة تعمل فقط من خلال أجهزة الاستقبال التي تعمل بتردد HD.

وستقوم شبكة قنوات bein SPORTS بنقل أحداث مباريات بطولة كأس العرب 2021 من خلال شاشة قناتي: bein SPORTS MAX 1، bein SPORTS MAX 2 حيث ستقوم شبكة قنوات bein SPORTS بإتاحة بث القناتين بشكل مفتوح ومجاني في فترة إنطلاق بطولة كأس العرب 2021، من أجل أن يتمكن المشاهد العربي من متابعة أحداث بطولة كأس العرب 2021، ومن أجل استقبال تردد قناتي: bein SPORTS MAX 1، bein SPORTS MAX 2 فكل ماعليكم هو ضبط أجهزة الاستقال لديكم على التردد التالي: 11013 أفقي، وبمعدل ترميز 27500، وذلك من خلال القمر الصناعي نايل سات.