أسماء.. فتح باب التصويت لاختيار أفضل لاعب فى العالم

أسماء.. فتح باب التصويت لاختيار أفضل لاعب فى العالمأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسمياً، اليوم الاثنين، عن قائمة من 11 نجما، تمثل المرشحين للفوز بجائزة "الأفضل" لعام 2021.

وبحسب الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"‍فيفا"، فإن تلك القائمة ستتقلص إلى 3 لاعبين فقط، في شهر يناير المقبل، وسيتم التعرف على الفائز في حفل سيقام عبر الإنترنت، يوم 17 يناير 2022.

وقال "فيفا": إن من سيشارك في التصويت هم قادة ومدربو جميع المنتخبات الوطنية في العالم بالإضافة إلى الجماهير، الذين يمكنهم الآن اختيار اللاعب الأفضل بالنسبة لهم من خلال الموقع الرسمي للاتحاد.

والقائمة المرشحة للفوز بالجائزة لعام 2021م هي:

محمد صلاح (مصر / ليفربول)

كريم بنزيما (فرنسا / ريال مدريد)

كيفين دي بروين (بلجيكا / مانشستر سيتي)

كريستيانو رونالدو (البرتغال / يوفنتوس / مانشستر يونايتد)

روبرت ليفاندوفسكي (بولندا / بايرن ميونخ)

ليونيل ميسي (الأرجنتين / برشلونة / باريس سان جيرمان)

نيمار (البرازيل / باريس سان جيرمان)

إيرلينج هالاند (النرويج / بوروسيا دورتموند)

جورجينيو (إيطاليا / تشيلسي)

نجولو كانتي (فرنسا / تشيلسي)

كيليان مبابي (فرنسا / باريس سان جيرمان)

