حجز تذاكر كأس العرب وطريقة استخراج بطاقة المشجع

أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن طريقة الحصول على تذاكر مباريات كأس العرب المقام في دولة قطر نهاية شهر نوفمبر وتستمر البطولة في الفترة من 30 نوفمبر وحتى الثامن عشر من ديسمبر وسيشارك في البطولة 16 منتخبا عربي بنظام المجموعات و التصفيات النهائية كما أتاح الإتحاد الدولي لكرة القدم حجز تذاكر المباريات إلكترونياً على موقع الفيفا أو من مركز بيع التذاكر فيفا المقام في الدوحة منذ 9 نوفمبر.

حجز تذاكر كأس العرب في قطر

أضافت FiFA أن حضور مباريات مونديال العرب مقيد بشروط أعلنت عنها وزارة الصحة القطرية ويلزم للمشجع الإلتزام بالإجراءات الاحترازية وهي:-

للحصول على التذاكر يشترط أخذ جرعتين اللقاح المعتمد بوزارة الصحة التابع لها.

يجب اارتداء الكمامات أثناء الحضور في المدرجات الداخلية للملعب أو في الممرات وخارج الملعب.

لحضور المباريات يجب أن تكون حاملا لبطاقة المشجع المعلن عنها من قبل الفيفا.

طريقة حجز تذاكر كأس العرب في قطر

حجز تذاكر كأس العرب يكون عبر منافذ بيع التذاكر القائمة في الدوحة أو بإمكان المشجع حجز التذاكر إلكترونياً بإتباع الخطوات التي أعلن عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي تكمن في حجز التذاكر عبر الموقع الإلكتروني لـ FiFA وتفعيل حساب المشجع باستخدام البريد الإلكتروني وفقا للخطوات التالية:

قم بالدخول على الموقع الإلكتروني للفيفا ثم تسجيل الدخول على حسابك أو القيام بإنشاء حساب جديد.

للتسجيل على الحساب الشخصي ادخل إسم المستخدم، كلمة المرور.

حجز التذاكر مستمر ابتداء من شهر أكتوبر الماضي وحتى المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر.

لحجز تذكرة المباراة القادمة للمنتخب قم أولا باختيار إسم الفريق وستظهر لك جميع مبارياته القادمة.

يكون بجانب كل مباراة خيار حجز تذكرة أو شراء وستكون التذاكر مرفقة بالأسعار.

يختلف سعر التذاكر حسب الدرجة وأماكن الجلوس في المدرجات.

عليك تحديد عدد التذاكر المراد حجزها من الموقع وسيظهر لك قيمة التذاكر عبر عربة التسوق الموجودة في أعلى الشاشة.

إضغط على استكمال الحجز وستنتقل لصفحة الدفع باستخدام بطاقة Visa.

طريقة الحصول على بطاقة المشجع