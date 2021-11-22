انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد مباريات الجولة 13 من الدوري السعودي للمحترفين والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تنطلق مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي للمحترفين يوم الخميس الموافق 25/11/2021، وتنتهي يوم الأحد الموافق 28/11/2021، وفي هذا المقال سوف نتعرف على مواعيد المباريات وأماكن إقامتها.

مباراة فريق الفتح مع فريق ضمك

يلتقي فريق الفتح مع فريق ضمك في تمام الساعة 17:30 مساء يوم الخميس الموافق 25/11/2021 على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بمدينة الهفوف بالمملكة العربية السعودية.

مباراة فريق الشباب مع فريق الرائد

يلتقي فريق الشباب مع فريق الرائد في تمام الساعة 19:40 مساء يوم الخميس الموافق 25/11/2021 على إستاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

مباراة فريق التعاون مع فريق الفيحاء

يلتقي فريق التعاون مع فريق الفيحاء في تمام الساعة 17:50 مساء يوم الجمعة الموافق 26/11/2021 على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

مباراة فريق الأهلي مع فريق النصر

يلتقي فريق النصر مع فريق الرائد في تمام الساعة 19:40 مساء يوم الجمعة الموافق 26/11/2021 على استاد الأمير عبدالله الفيصل في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

مباراة فريق الباطن مع فريق الحزم

يلتقي فريق الباطن مع فريق الحزم في تمام الساعة 15:00 عصر يوم السبت الموافق 27/11/2021 على ملعب نادي ستاد الباطن في مدينة حفر الباطن بالمملكة العربية السعودية.

مباراة فريق الإتفاق مع فريق الفيصلي

يلتقي فريق الإتفاق مع فريق الفيصلي في تمام الساعة 17:25 مساء يوم السبت الموافق 27/11/2021 على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في محافظة الخبر بالمملكة العربية السعودية.

مباراة فريق الإتحاد مع فريق الطائي

يلتقي فريق الإتحاد مع فريق الطائي في تمام الساعة 19:40 مساء يوم السبت الموافق 27/11/2021 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

مباراة فريق أبها مع فريق الهلال

تختتم مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي للمحترفين بلقاء فريق أبها مع فريق الهلال في تمام الساعة 15:30 عصر يوم الأحد الموافق 28/11/2021 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية.