تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال وبوهانج اليوم مجاناً في نهائي دوري أبطال آسيا

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال وبوهانج اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا 2021 من الأمور التي يبحث عنها الكثير من عشاق الكرة الأسيوية في مختلف أنحاء الوطن العربي، حيث يضرب الهلال موعداً جديداً نحو الفوز بلقب دوري أبطال آسيا لهذا الموسم، وذلك عندما يواجه فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي على ملعب الملك فهد بالعاصمة السعودية “الرياض” ،والذي يتسع لـ68 ألف متفرج وسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة لمساندة الزعيم خلال هذا اللقاء الهام نحو التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، وقد وافق الاتحاد الأسيوي لكرة القدم على حضور الجماهير لمباراة نهائي دوري أبطال آسيا بشكل كامل مع أتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، ومن خلال المقال نتعرف على جميع القنوات المفتوحة التي ستذيع نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وبوهانج ستيلرز مجاناً على جميع الأقمار الصناعية وموعد اللقاء.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وبوهانج في نهائي دوري أبطال آسيا

تترقب جميع الجماهير السعودية والرعبية مباراة الهلال اليوم أمام بوهانج في نهائي دوري أبطال آسيا، حيث يطمح الهلال لتحقيق الانتصار خلال لقاء اليوم والتتويج بلقب البطولة، ويذكر أن الهلال قد وصل إلي المباراة النهائي بعد الفوز على نادي النصر في المباراة التي انتهت بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، وعلى الجانب الآخر فقد تأهل فريق بوهانج على حساب أولسان حامل لقب النسخة الماضية، حيث يتوقع الجميع أن تكون مباراة اليوم غاية في القوة والإثارة في ظل رغبة كلا الفريقين بالتتويج بلقب البطولة الأسيوية الأغلى.

موعد مباراة الهلال وبوهانج ستيلرز اليوم

من المقرر أن يكون توقيت مباراة الهلال وبوهانج ستيلرز اليوم الثلاثاء الموافق 22 نوفمبر 2021 في نهائي دوري أبطال آسيا في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبو ظبي على ملعب الملك فهد بالرياض وسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة، وستكون قناة SSC7 من أهم القنوات الناقلة لمباراة الهلال وبوهانج على القمر الصناعي عرب سات بتعليق كلا من فهد العتيبي وعيسي الحربين.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال وبوهانج اليوم مجاناً

نقدم لحضراتكم أهم ترددات القنوات المجانية التي ستنقل مباراة الهلال وبوهانج اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا، وهي: