موعد مباراة الهلال وبوهانج ستيلرز والقنوات المفتوحة الناقلة لنهائي آسيا

يستضيف ستاد الملك فهد الدولي مباراة نهائي دوري أبطال آسيا اليوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر 2021، حين يلتقي الهلال السعودي ضد بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، حيث يأمل كلا الفريقان تحقيق الفوز، وتحقيق اللقب الرابع التاريخي لهم في البطولة، حيث يتواجد الفريقان على صدارة الفرق الأكثر تحقيقا للقب برصيد ثلاث ألقاب لكل فريق، حيث حقق الزعيم لقبه الأخير عام 2019، بينما الفريق الكوري اعتلى منصة التتويج للمرة الأخيرة عام 2009، حين حقق لقبه الثالث في النهائي الثالث الذي تأهل له، بينما الزعيم تمكن من بلوغ النهائي من قبل سبع مرات، حقق فيها اللقب ثلاث مرات، وخسر واكتفى بالوصافة أربع مرات، وسينطلق موعد مباراة الهلال وبوهانج ستيلرز اليوم في السابعة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

الهلال ضد بوهانج في مباراة قوية يأمل فيها الزعيم تحقيق الفوز، واقتناص اللقب، ليكون مسك الختام لمشوار ناجح للزعيم في البطولة ليعود لمنصات التتويج من جديد بعد أن غاب عنها الموسم الماضي، حين تم استبعاده من البطولة بسبب عدم اكتمال قائمته في الجولة الأخيرة لمرحلة المجموعات، بسبب إصابة لاعبيه بفيروس كورونا المستجد وقتها، ليودع البطولة بقرار الاتحاد الأسيوي على الرغم من تصدره وقتها الترتيب، واقترابه للتأهل للمرحلة التالية.

نجح الزعيم في بلوغ المباراة النهائية هذا الموسم بعدما تمكن من إزاحة النصر في نصف النهائي بالفوز بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث سجل هدفي الزعيم كلاً من موسى ماريغا، وسالم الدوسري بينما سجل تاليسكا هدف النصر الوحيد، بينما منافسه الكوري الجنوبي تمكن من إزاحة فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي من نصف النهائي بانتصاره أمامه بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بينهما بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق سجله ألكسندر غرانت لفريق بوهانج في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

موعد مباراة الهلال وبوهانج ستيلرز نهائي آسيا

الثلاثاء 22 نوفمبر 2021.

7:00 توقيت مكة المكرمة، العراق، فلسطين، الأردن، سوريا، اليمن، البحرين، الكويت.

8:00 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

6:00 توقيت مصر، ليبيا، والسودان.

5:00 توقيت الجزائر، المغرب، وتونس.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال وبوهانج ستيلرز