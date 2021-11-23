تدور اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر ، الدفعة الأولى من مباريات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وفق البرنامج التالي: دينامو كييف - بايرن مونيخ (س18 و45 دق) بي ان سبور بريميوم2

فياريال - مانشستر يونايتد (س18 و45 دق) بي ان سبور الانقليزية1

برشلونة - بنفيكا (س21) بي ان سبور بريميوم1

يونغ بويز - أتلانتا (س21) بي ان سبور اكسترا1

مالمو - زينيت سانت بطرسبرغ (س21) بي ان سبور الانقليزية2

تشيلسي - جوفنتس (س21) بي ان سبور بريميوم2

إشبيلية - فولفسبورغ (س21) بي ان سبور بريميوم3

ليل - ريد بول سالزبورغ (س21) بي ان سبور اكسترا2

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبطال أوروبا (مجموعات / جولة 5): برنامج مباريات الثلاثاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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