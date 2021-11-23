نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنوات ستبث نهائي أبطال آسيا بشكل مجاني بين الهلال وبوهانج الكوري في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيتواجه الهلال بوهانج الكوري بين منافسات نهائي أبطال آسيا اليوم الثلاثاء داخل الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، حيث نجح كلا الفريقين في التأهيل إلى مجريات المباراة النهائي للكأس حيث تخطي فريق الهلال السعودي فريق النصر خلال المباراة الماضية المؤهلة للنهائي، وقام بوهانج بالفوز على أولسان هيونداي وهو بطل كأس أبطال آسيا بالنسخة الماضية له، وإليك الآن كامل التفاصيل حول موعد بدء المباراة والقنوات الناقلة له، فقط يجب أن تقرأ هذه الفقرات.

موعد مباراة الهلال وبوهانج الكوري

ستبدأ المباراة بصافرة الحكم في الساعة السابعة حسب توقيت مكة المكرمة داخل ملعب الملك فهد الدولي المتمركز في العاصمة الرياض، وستنطلق المباراة بتوقيت أبو ظبي في الساعة الثامنة من اليوم، وبتوقيت مصر في الثامنة من مساء اليوم أيضًا.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وبوهانج الكوري

حرصت المملكة العربية السعودية على إنشاء قنوات رياضية شاملة ومتكاملة تعمل على بث جميع الرياضيات التي يهتم بها السعوديين، وهي قنوات SSC الرياضية بحيث تستطيع عن طريقها رؤية الدوريات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى تصفيات كأس العالم للفريق السعودي الذي حصل على المقعد الأول في القائمة داخل مجموعته للتأهل إلى كأس العالم المتواجد في قطر لعام 2022 وإليك الآن تردد قنوات SSC.

تردد قنوات SSC الرياضية

توجد هذه القنوات الرياضية المميزة التي تعمل على عرض كامل المباريات بجودة HD من حيث الصوت والصورة، وإليك الآن المعلومات التي يجب أن تقوم بضبط الرسيفر الخاص بك عليها حتى تتمكن من الحصول على جودة مشاهدة مثالية في ذات الوقت، وهذا هو التردد:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12417.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز 25700.

تردد قنوات SSC الرياضية عبر بدر سات

إذا كنت تستخدم القمر الصناعي بدر سات فيجب أن تقوم بضبط الرسيفر الخاص بك على هذا التردد الآتي:

القمر الصناعي: بدر سات.

التردد: 12418.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

قنوات إضافية لبث مباراة الهلال وبوهانج ستيلرز

تحرص منصة شاهد من أول التصفيات على عرض كافة التصفيات الخاص بكأس العالم بالإضافة إلى دوري أبطال آسيا على تطبيقها المجاني، لذلك من المؤكد أن يقوموا اليوم بعرض المباراة بتقنية عالية HD عبر شاهد VIP وجهاز GoBX وبالتأكيد هذا لكي يستمتع الأشخاص أكثر بالتقنيات الحديثة التي تم تداولها، وتم الإعلان عن خلال الحساب الرسمي لشاهد عبر التويتر.

لذلك احرص الآن على متابعة المباراة بشكل كامل، وهذا لكي تتمكن من متابعة زعيم آسيا وهو يواجهة من أجل اقتناص الكاس من الكوريين بعد أن قام أولسان هيونداي بالحصول عليه في النسخة الماضية من الدوري، لذلك كونوا على موعد واحرصوا على متابعة المقال، وهذا لأننا سنحرص على جعلكم تحصلون على كل جديد سيحدث داخل المباراة.