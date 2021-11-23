باريس سان جيرمان: ميسي يكشف طبيعة علاقته براموس

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، طبيعة علاقته بغريمه السابق وزميله الحالي في باريس سان جيرمان، الإسباني سيرخيو راموس.
وترك النجمان الأرجنتيني والإسباني برشلونة وريال مدريد الصيف الماضي على الترتيب، للانضمام إلى باريس سان جرمان، بعد سنوات من الخصومة والندية التي تصل أحيانا إلى درجة العداء بينهما في مباريات "الليغا".
وقال ميسي خلال مقابلة مع صحيفة "ماركا" الإسبانية: "الآن لا يوجد شيء، لكن في البداية كان الأمر غريبا بعد سنوات عديدة من التنافس، ولكوننا قائدين لبرشلونة وريال مدريد، وبعد لعب العديد من مباريات الكلاسيكو والعديد من المعارك التي خضناها على أرض الملعب".
وأضاف: "لكن كل ما حدث هناك بقي في الملعب فقط، ولطالما احترمنا بعضنا البعض كثيرا، بغض النظر عن مدى كوننا منافسين عظيمين في مباريات الكلاسيكو".
وتابع "البرغوث": "وجود راموس كزميل لي اليوم أمر مذهل. خطوة بخطوة سينضم إلينا ونأمل أن يلعب في أسرع وقت ممكن، لأنه سيكون لاعبا أساسيا وسيقاتل من أجل تسجيل الأهداف".
وبخلاف ميسي الذي خاض مجموعة من المباريات مع الفريق الباريسي وسجل له أهدافا في مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي، فلم يشارك راموس في أي مباراة مع فريقه الجديد حتى الآن لمعاناته من الإصابة.
المصدر: وكالات
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