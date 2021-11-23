نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نزل الآن تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة اليوم بين الهلال السعودي وبوهانج الكوري في نهائي دوري أبطال آسيا 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بالتزامن مع مباراة الهلال السعودي وبوهانج الكوري في نهائي دوري أبطال آسيا اليوم، يزداد البحث بشكل كبير من عشاق كرة القدم السعودية عن تردد القنوات المجانية لتلك المباراة التي ينتظرها الجميع على أحر من الجمر، ففيها سيتم الإعلان عن الفائزة بتلك البطولة المهمة، كما وسيتم تتويجه ومنحه لقب بطل دوري أبطال آسيا، حيث تحظى تلك المباراة بجمهور عريق للغاية ليس في المملكة السعودية فقط بل في العالم العربي كله، ونطلعكم الآن عن القنوات المجانية التي تنقل مباراة الهلال وبوهانج الكوري اليوم.

مباراة الهلال السعودي وباهونج الكوري

تعتبر مباراة الهلال السعودي وباهونج الكوري من أقوى المباريات التي تقام في الوطن العربي، حيث يتنافس كلا الفريقين على لقب بطل دوري أبطال آسيا، حيث تقرر من قبل إقامة المباراة اليوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر 2021 على أرضية استاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض، وهذا في تمام الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة، الساعة السادسة بتوقيت القاهرة المحلي، الساعة الثامنة بتوقيت أبو ظبي، وتنقل المباراة عبر قناة SSC 7 السعودية الرياضية حصرياً، وتم تحديد عدد قليل من الجماهير لحضور تلك المباراة وهذا من ضمن الإجراءات الاحترازية المشددة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

تردد القنوات الناقلة لمباراة اليوم بين الهلال وبوهانج

أعلنت إدارة قنوات SSC السعودية من قبل امتلاكها حقوق بث كافة المباريات السعودية وعلى رأسها مباريات دوري أبطال آسيا، وتم تحديد قناة SSC 7 لتكون هي الناقلة للمباراة المرتقبة اليوم الثلاثاء والتي تجمع بين الهلال السعودي وباهونج الكوري في دوري أبطال آسيا، وإليكم الآن ترددها:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11747.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

القنوات المجانية العارضة لمباراة نهائي أبطال آسيا

تنقل المباراة المرتقبة اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا على بعض القنوات المجانية المفتوحة ومنها:

تردد قناة العراقية الرابعة على النايل سات 7 غرب هو 12064، استقطاب عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل التصحيح: 3/4.

تردد قناة Varzish Sport HD على القمر Yahsat52.5°E، تردد 11785، استقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500.