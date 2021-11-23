هل يضيف الهلال السعودي الليلة بطولة للعرب؟

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محمد سياف - ابو ظبي - تقام اليوم الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ في تمام الساعة السابعة بتوقيت السعودية مباراة نهائي دوري أبطال اسيا بين فريقي الهلال السعودي و فريق بوهانج ستيلرز الكورى الجنوبي علي ملعب استاد الملك فهد. جاء تأهل الهلال السعودي علي حساب شقيقه نادي النصر السعودي حيث فاز لهلال السعودي بنتيجة هدفين لهدف واحد، بينما تأهل نادي بوهانج ستيلرز علي حساب مواطنه فريق أولسان الكورى الجنوبي بضربات الترجيح خمسة لأربع بعد تعادل الفريقين في المباراة بهدف لكل منهما. تشكيلة الفريقين (المتوقعة) تشكيلة فريق ستيلرز الكوري : ويتوقع أن يلعب المدرب الكوري الجنوبي كيم جي دونج بالتشكيلة الأساسية، حيث سيكون: في حراسة المرمى كانغ هيون مو.

وفي الدفاع سيأتي في التشكيلة كلاً من: أليكس غرانت، كانغ سانغ وو، شين كوانغ هون.

وفي وسط الفرق سيكون كلاً من: جين هو شين، سونغ مو لي، ماريو كفيزيتش، لي سو بن.

أما في هجوم الفريق سيتواجد كلاً من اللاعبين، مانويل بالاسيوس، ليم سانغ هيوب، بوريس تاشتشي. تشكيلة فريق الهلال السعودي: يتوقع من المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم في تشكيلة أساسية أمام منافسه ، حيث سيتواجد : في حراسة المرمى عبدالله المعيوف.

و في الدفاع كلاً من: علي البليهي،جانج هيون سو، ياسر الشهراني.

و في الدفاع كلاً من: علي البليهي،جانج هيون سو، ياسر الشهراني. بينما في وسط الفريق. سيأتي كلاً من اللاعبين أندريه كاريو، سالم الدوسري، ماتيوس بيريرا، سلمان الفرج.

في الهجوم سيعتمد مدرب الفريق على الثلاثي، بافيتيمبي غوميز،صالح الشهري، موسى ماريجا. و سيتم بث نهائي المباراة عبر شبكة قنوات “SSC” السعودية المشفرة داخل المملكة، بجانب قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقع “يوتيوب”. مع خالص تمنياتنا بفوز فريق الهلال السعودي الشقيق بإضافة بطولة أخري للعرب.

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