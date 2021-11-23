نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوسري يتقدم.. نتيجة مباراة الهلال وبوهانج ستيلرز في نهائي دوري أبطال آسيا 2021 لحظة بلحظة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر نتيجة مباراة الهلال وبوهانج ستيلرز في نهائي دوري أبطال آسيا 2021 وتردد قناة SSC الناقلة للمباراة حيث ينتظر محبي وعشاق كرة القدم الأسيوية اليوم الثلاثاء الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري أحداث مباراة الهلال السعودي وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا حيث يتواجه الفريقان الى ستاد الملك فهد المقرر إقامتها هناك على مباراة واحدة مثل النسخة الماضية.

نتيجة مباراة الهلال وبوهانج ستيلرز

وننشر نتيجة مباراة الهلال وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي اليوم في دوري أبطال آسيا 2021 في اطار حرصنا على تقديم خدمة.

ونجح ناصر الدوسري مدافع الهلال السعودي في تسجيل الهدف في الدقيقة الأول من عمر المباراة.

وبذلك تصبح نتيجة مباراة بوهانج ستيلرز والهلال 1 مقابل لا شيء لصالح السعودي.

مباراة الهلال وبوهانج ستيلرز

يخوض فريق الهلال السعودي مباراة الهلال وبوهانج ستيلرز نهائي دوري أبطال آسيا بعد تخطيه مواجهة النصر السعودي ، بينما عبر بوهانج ستيلرز عبر بوابة أولسان هيونداي الكوري الجنوبي حامل لقب النسخة الماضية.

ومن المتوقع أن تحصل مباراة الهلال وبوهانج ستيلرز على زخم كبير وحالة رائعه من الجمهور السعودي والعربي لمتابعة مباراة اليوم.

موعد مباراة الهلال وبوهانج ستيلرز

من المقرر أن تنطلق مباراة الهلال السعودي وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال اسيا ، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت السعودية ، علي ملعب الملك فهد الدولي بالسعودية.

القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أسيا اليوم

يتم إذاعة مباراة الهلال السعودي وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي على فضائية السعودية الرياضية 7 “HD SSC7″، وفضائية الرابعة سبورت العراقية “Alrabia Sport” على قمر النايل سات .

تردد القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال آسيا 2021

اسم القناة: SSC

عبر القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12417

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

عبر القمر الصناعي بدر سات.

التردد: 12418

التشكيل المتوقع للهلال ضد بوهانج ستيلرز

ومن المتوقع أن يخوض الهلال المباراة بهذا التشكيل

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف. أما خط الدفاع يكون: ياسر الشهرانى، محمد جحفلى، جانج هيون سو، محمد البريك. وفي خط الوسط كل من : محمد كنو، سلمان الفرج ، سالم الدوسري، ماتيوس بيريرا، موسى ماريجا. ويقود الهجوم اللاعب : بافيتمبى جوميز

معلق مباراة الهلال وبوهانج ستيلرز

يتم التعليق علي مباراة الهلال السعودي وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي ، من قبل المعلقين فهد العتيبي وعيسى الحربين.

وذلك ما كشفت عنه شبكة قنوات السعودية الرياضية.