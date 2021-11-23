نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسي ماريجا يسجل.. نتيجة مباراة الهلال السعودي وبوهانج ستيلرز في نهائي دوري ابطال اسيا 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض لكم عبر ثقفني، نتيجة مباراة الهلال السعودي ضد بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، حيث انطلقت أحداث الشوط الأول مساء اليوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر 2021، حيث يحتضن هذه القمة النارية والمعركة الكروية استاد الملك فهد الدولي في مدينة الرياض، وقد انطلقت صافرة حكم المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وبدآ فريق الزعيم اللقاء بكل قوة، من أجل الحصول على اللقب الرابع لاسعاد الجماهير التي حضرت إلى ملعب المباراة، وفي هذا التقرير نتعرف على نتيجة المباراة.

نتيجة مباراة الهلال وبوهانج ستيلرز

مع بداية أحداث الشوط الأول، بعد اطلاق حكم المباراة الحكم الإماراتي محمد عبد الله صافرة بداية المباراة، وبعد ثواني معدودة استطفا اللاعب ناصر الدوسري من إحراز هدف مبكر لصالح فريقيه، وقد اهتزت شباك بوهانج بالهدف الأول في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الأول، وبكل تأكيد ستسعى كتيبة الزعيم إلى إضافة هدف ثاني من أجل الإطمئنان حيث سيعزز الفريق من الهجمات والهجوم المباغت والسريع مثلما حدث في الهدف الأول، ومن المتوقع أن يكون الهلال قد حسم اللقب لصالحه، ننتظر ونتابع أحداث المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وبوهانج في نهائي دوري أبطال آسيا

تعرض مباراة الهلال وبوهانج ستيلرز مباشر وحصريا عبر شاشة قناة السعودية الرياضية السابعة ssc 7، ويعلق على القناة الصوتية الأولى المعلق فهد العيبي، فيما يعلق على القناة الصوتي الثانية المعلق الصوتي عيسي الحربين، وتمتلك باقة القنوات السعودية الرياضية الحقوق الحصرية لبث نهائي دوري أبطال آسيا، وقد أعلنت العديد من القنوات الرياضية العربية اذاعة أحداث هذه المواجهة، ويمكن لكم متابعة اللقاء على قناة الرابعة سبورت، كما تستطيعون متابعة اللقاء على شاشات قنوات ابوظبي الرياضية الأولى والثانية

تشكيلة الهلال أمام بوهانج ستيلرز في نهائي دوري أبطال آسيا

دخل فريق الهلال هذه المباراة تحت شعار الفوز ولا بديل عنه، وقد أعلن المدرب الفني لفريق الهلال عن التشكيلة الاساسية، حيث شارك كحارس أساسي عبد الله المعيوف، فيما أشرك في خط الدفاع الرباعي ناصر الدوسري، متعب المفرج جانج هيون سوب ومحمد البريك، وفي خط الوسط أدخل كل من محمد كنو، سلمان الفرج وسلمان الدوسري، وفي خط الهجوك يلعب كل من، ماتيوس بيريرا، موسي ماريجا وبافيتيمبي جوميز.

نتيجة الشوط الثاني لمباراة الهلال وبوهانج

انتهت أحداث ومجريات الشوط الأول من مباراة الهلال السعودي ضد بوهانج ستيلرز بالتقدم لصالح الزعيم، وعد إحراز الهدف الأول للفريق هتفت الجماهير من فرحتها وذلك لأن الهلال يقارب من حصد اللقب لاسعاد جماهيره، وفي حالة فوز الهلال فسيكون هذا اللقب الرابع الذي يحصده في منافسات بطولة أبطال آسيا، وندخل الدقيقة التاسعة والأربعون ولا يزال الهلال يحافظ على تقدمه، ننتظر معكم بقية أحداث اللقاء.

توالت هجمات فريق الهلال السعودي بشكل متتالي ومتسارع، وفي هجمة منظمة قادها لاعبي الزعيم، تمكن اللاعب موسي ماريجا من إحراز هدف الاطمئنان حيث أحرز الهدف الثاني لصالح فريقه عند تمام الدقيقة الثالثة والستون، وعلى ما يبدو بأن الهلال بأن سيكون صاحب اللقب الرابع وبذلك سيسعد جماهيره وعشاقه في المملكة، وسنبقى معكم في متابعة مستمرة لتغطية بقية أحداث المباراة.