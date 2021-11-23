نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال السعودي بطل آسيا ويُسجل أسرع هدف في البطولة.. أول رد فعل من وزير الرياضة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تألق اليوم فريق نادي الهلال السعودي على فريق يوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في مباراة نهائي دوري أبطال آسيا، حيث نجح الزعيم في الفوز على الفريق الكوري بنتيجة هدفين دون مقابل، وتألق جميع لاعبي الفريق من أجل إسعاد جميع الجماهير السعودية والعربية، وأحرز الهدف الأول اللاعب ياسر الدوسري، أما الهدف الثاني فقد أحرزه اللاعب موسى ماريجا، وبعد انتهاء تلك المباراة الرائعة التي أسعدت جميع الجماهير العربية، ارتفع عدد بطولات الهلال الآسيوية، أربع بطولات دوري أبطال آسيا ليتصدر بذلك جميع الفرق الحاصلة على البطولة.

الهلال السعودي يفوز ببطولة دوري أبطال آسيا

في مبادرة رائعة من اللاعب ياسر الدوسري نجم فريق الزعيم، نجح اللاعب في تسجيل أسرع هدف في تاريخ نهائي البطولات بالقارة الآسيوية، حيث استطاع تسجيل الهدف بعد 15 ثانية من بداية المباراة من تسديده قوية وصاروخية سكنت الشباك، وفي الشوط الثاني من عمر المباراة نجح زميله المالي ” موسى ماريغا” في تسجيل الهدف الثاني للزعيم بالدقيقة 63 من أحداث اللقاء ليومن فوز ناديه السعودي للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات والربعة في تاريخه الكوري ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث أنه حقق البطولة في أعوام 1992-2000-2019.

وجاء تشكيل فريق نادي الهلال السعودي اليوم كما يلي:

عبد الله المعيوف.

جانج هيون سو.

محمد البريك.

ناصر الدوسري.

متعب المفرج

محمد كنو،

سلمان الفرج.

سالم الدوسري.

ماتيوس بيريرا

موسى ماريجا.

بافيتمبي جوميز.

أما تشكيل بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي جاء كما يلي:

لي جون.

أليكس غرانت.

سين جين هو.

ماريو كفيسيتش.

كانج سانغ – وو.

كون وان كيوو.

شين كوانغ – هون.

بارك سيونغ ووك.

لي سو بين.

ليم سانغ هيوب.

مانويل بالاسيوس

أول تعليق من وزير الرياضة السعودي بعد فوز الزعيم

من جانبه وجه منذ قليل وزير الرياضة السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الشكر لفريق الهلال بعد الفوز والتتويج ببطولة دوري أبطال آسيا، وذلك من خلال تغريده عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي المصغر ” تويتر” قال فيها:

“الحمد لله.. ألف مبروك لوطننا هذا الإنجاز..مبروك لنادي الهلال إدارة ولاعبين وجماهير إنجازات متوالية تتحقق بتوفيق الله ثم دعم قيادتنا ومتابعة واهتمام سمو سيدي ولي العهد”.

ويتقدم موقع ثقفني بالتهنئة لفريق الهلال، وألف مليون مبروك للزعيم على حصد اللقب الرابع لبطولة دوري أبطال آسياً متصدراً جميع الفرق المنافسة في البطولة.