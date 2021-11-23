انت الان تتابع تفاصيل خبر الهلال السعودي أضاف بطولة للعرب والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أضاف فريق الهلال السعودي لكرة القدم كأسا اسيويا الي خزينة العرب في المباراة التي خاضها الليلة الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ و التي جمعته بفريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في نهائي أبطال آسيا و التي أقيمت في الرياض علي ملعب استاد الملك فهد الدولي.

بدأت المباراة حماسية و افتتحها ناصر الدوسري بهدف في أول دقيقة (تقريبا الثانية ٢٢) من بداية المباراة، ثم أضاف موسي ماريحا الهدف الثاني في الدقيقة ٦٣ من عمر المباراة.

تشكيل الفريقين:

تشكيلة فريق ستيلرز الكوري:

لعب المدرب الكوري الجنوبي كيم جي دونج بالتشكيلة الأساسية، في

حراسة المرمى لي جون.

وفي الدفاع جاء في التشكيلة كلاً من: أليكس غرانت، كانغ سانغ وو، بارك سيونغ ، جوان وانج

وفي وسط الفرق سيكون كلاً من: لي سو بن، شين كوانغ هون

أما في هجوم الفريق سيتواجد كلاً من اللاعبين، جين هو شين، يم سانغ هيوب، ماريو كفيزيتش، ورأس حربة مانويل بالاسيوس،

تشكيلة فريق الهلال السعودي

أما تشكيلة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم فكانت كالآتي:

حراسة المرمى عبدالله المعيوف.

و في الدفاع كلاً من: محمد البريك، جانج هيون سو، متعب المفرج، ناصر الدوسري.

بينما في وسط الفريق اللاعبين : محمد كنو، وسلمان الفرج.

وفي الهجوم اعتمد مدرب الفريق على الثلاثي، سالم الدوسري، موسى ماريجا، و ماتيوس بيريرا، و أمامهم رأس الحربة بافيتيمبي غوميز.

وبهذا يضيف فريق الهلال بطولة كأس دوي اسيا ليرفع رصيده إلي 4 بطولات ويتصدر فرق آسيا الحاصلة علي هذه كأس دوري أبطال آسيا (فريق بوهانج ستيلرز كان يشارك الهلال بنفس عدد البطولات 3 بطولات لكل منهما).

ألف مبروك لفريق الهلال السعودي الذي رد علي بالجواب علي سؤال المقال السابق .