نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد كأس العالم للأندية بمشاركة الهلال السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد كأس العالم للأندية 2021 بمشاركة الهلال السعودي بعدما تمكن من الفوز في نهائي دوري أبطال أسيا، وكان الهلال السعودي قد تأهل رفقة خمسة أندية أخرى وهي الأهلي المصري وتشيلسي الإنجليزي والجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي ومونتيري المكسيكي فضلا عن الهلال السعودي.

موعد كأس العالم للأندية

من المنتظر أن تقام بطولة كأس العالم للأندية مطلع 2022 في الإمارات، ومن المنتظر أن تقام قرعة بطولة كأس العالم للأندية 29 نوفمبر الجاري من أجل تحديد مباريات الفرق المشاركة وكذلك مشوار كل فريق في البطولة وحتى المباراة النهائية.

بخصوص الطرف السابع في بطولة كأس العالم للأندية، من المنتظر أن يحدد حسب الفائز من كلا من بالميراس وفلامينجو البرازيليين حيث سيكون الفائز منهم هو الفريق السابع والمتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية.

يذكر أن الإتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن إختيار الإمارات لتستضيف بطولة كأس العالم للأندية المقبلة، ومن المنتظر أن تشهد البطولة منافسة قوية بين جميع الفرق المشاركة خاصة الأهلي المصري وتشيلسي الإنجليزي، ويطمح الأهلي ممثل أفريقيا لتحقيق مركز أبعد في البطولة.

أما الهلال السعودي والذي يتمكن من الفوز في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أسيا، فيحاول هو الأخر الوصول إلى أبعد نقطة في البطولة خاصة وأن الفريق يملك مجموعة من اللاعبين قادرين على تحويل جهة المباريات وأنه يسعى للوصول إلى المباراة النهائية أمام تشيلسي الإنجليزي حال وفقته القرعة في ذلك.

وحال تقابل الهلال السعودي والأهلي المصري سويا في المباراة المقبلة فإن الأمر سيكون هاما للجمهور العربي خاصة وأنه سيكون كلاسيكو عربي في محفل عالمي مرتقب في كأس العالم للاندية في مباراة مرتقبة حال جاءت القرعة لتضمن لعب الأهلي المصري والهلال السعودي.

هذا وننقل لكم تفاصيل قرعة بطولة كأس العالم للأندية حال إعلانها من جانب اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية نهاية الشهر الجاري، ويتوقع أن يكون نظام القرعة أن يلتقي تشيلسي من المباراة نصف النهائية.

وتزداد طموحات جماهير الهلال السعودي في كأس العالم للأندية والمقامة في الإمارات وقدرة الهلال على الوصول إلى مركز أفضل في البطولة المرتقبة في كأس العالم للأندية.