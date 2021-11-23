نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الشباب والرائد في الدوري 2021/11/25 والقنوات الناقلة وترتيب جدول الدوري السعودي في المقال التالي
يستقبل ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض موعد مباراة الشباب والرائد، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر، من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، اللقاء يكتسب أهمية كبيرة للفريقين الذين يتطلعان للدخول بقوة في المنافسة على لقب الدوري السعودي، فالشباب في المركز الثالث قبل اللقاء برصيد 22 نقطة من لعب 12 مباراة، حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 4 مباريات وتلقى الهزيمة في مباراتين فقط، سجل لاعبوه 20 هدف واستقبلت شباكه 11 هدف، ويسعى للفوز لتصدر ترتيب الجدول، وكان الشباب قد تعادل اللقاء الماضي أمام الفيصلي بدون أهداف، وفرط في نقطتين واليوم يريد الثلاث نقاط حتى لا يتراجع عن المربع الذهبي.
أما فريق الرائد منافس الشباب اليوم فهو يقدم مستويات متميزة هذا الموسم، وأستطاع أن يحتل المركز الخامس برصيد 18 نقطة من خوض 12 مباراة، فاز في 5 مباريات وتعادل في 3 مباريات وتلقى الخسارة في 4 مباريات، سجل 20 هدف ودخل مرماه 17 هدف، وتعادل أيضاً في أخر لقاءاته في الدوري مع فريق النصر السعودي، ويأمل في تحقيق نتيجة جيدة أمام الشباب على ملعب الشباب، ويعلم قوة المنافس وصعوبتها مع فريق يأمل في احتلال الصدارة.
موعد مباراة الشباب والرائد
- 16.40 : الرابعة وأربعون دقيقة بالتوقيت العالمي توقيت غرينتش.
- 17.40 : الخامسة وأربعون دقيقة بتوقيت “تونس، الجزائر، المغرب”.
- 18.40 : السابعة إلا الثلث بتوقيت “القاهرة، الخرطوم، طرابلس الليبية”.
- 19.40 : الثامنة وأربعون دقيقة بتوقيت “مكة المكرمة، البحرين، قطر، العراق”.
- 20.40 : التاسعة إلا الربع بتوقيت “دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عُمان”.
ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين
|#
|الفريق
|لعب
|ف
|ت
|خ
|متبقي
|+/-
|فرق
|نقاط
|1
|ضمك
|12
|7
|3
|2
|18
|10:15
|5
|24
|2
|الاتحاد
|11
|7
|2
|2
|19
|8:22
|14
|23
|3
|الشباب
|12
|6
|4
|2
|18
|11:20
|9
|22
|4
|الهلال
|9
|5
|4
|0
|21
|9:15
|6
|19
|5
|الرائد
|12
|5
|3
|4
|18
|17:20
|3
|18
|6
|الفيحاء
|11
|5
|2
|4
|19
|10:12
|2
|17
|7
|الأهلي
|12
|3
|6
|3
|18
|14:14
|0
|15
|8
|الفيصلي
|11
|3
|6
|2
|19
|12:12
|0
|15
|9
|النصر
|10
|4
|2
|4
|20
|13:16
|3
|14
|10
|الإتفاق
|12
|3
|4
|5
|18
|22:17
|-5
|13
|11
|أبها
|12
|4
|1
|7
|18
|22:13
|-9
|13
|12
|الفتح
|11
|3
|3
|5
|19
|11:10
|-1
|12
|13
|الباطن
|12
|3
|3
|6
|18
|15:10
|-5
|12
|14
|التعاون
|12
|2
|4
|6
|18
|26:20
|-6
|10
|15
|الحزم
|12
|2
|4
|6
|18
|16:9
|-7
|10
|16
|الطائي
|11
|3
|1
|7
|19
|18:9
|-9
|10
القنوات الناقلة مباراة الشباب والرائد
تنقل جميع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بصورة حصرية عبر قنوات ssc الرياضية الجديدة، التي انطلقت مع بداية الموسم الحالي 2022/2021 ومباراة اليوم تذاع على الهواء مباشراً على قناة ssc hd 1، ولم تعلن القناة عن المعلق حتى الآن وسنوافيكم باسم المعلق فور الإعلان عنه من قبل القناة.
بطاقة المباراة
|المباراة
|الشباب السعودي * نادي الرائد
|البطولة
|الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي للمحترفين
|الموعد والتوقيت
|الخميس القادم الساعة التاسعة إلا الثلث بتوقيت مكة المكرمة
|الملعب
|ملعب الملك فهد الدولي
|القنوات الناقلة
|قنوات ssc الرياضية الجديدة
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد مباراة الشباب والرائد في الدوري 2021/11/25 والقنوات الناقلة وترتيب جدول الدوري السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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