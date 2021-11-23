موعد مباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري والتشكيل المتوقع للزمالك وترتيب جدول الدوري المصري

تترقب جماهير الفارس الأبيض موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباتر القادمة، المقرر لها الخميس القادم الموافق 2021/11/25 على ملعب المقاولون العرب، في أطار منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم الجولة السادسة، تنقل على قناة أون تايم الأولى كان الفارس الأبيض تعادل في المباراة الماضية أمام فريق البنك الأهلي بهدف لكل فريق، وفقد نقتين ليبتعد عن صدارة الترتيب ويفقد النقطة الخامسة له هذا الموسم، ومباراة اليوم لا تقبل القسمة على أثنين، الفوز شعار الزمالك في اللقاء للحفاظ على فرصة الاحتفاظ بلقب الدوري، الذي يحمله من الموسم الماضي، وفيما يلي الموعد والتشكيل المتوقع للأبيض في اللقاء.

مباراة الزمالك وسيراميكا

الزمالك قبل اللقاء يحتل المركز الثالث برصيد 10 نقاط، من 5 مباريات لعبهم الفريق حقق الفوز في 3 وتعادل مع البنك الأهلي وخسر من غريمه النادي الأهلي، سجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلت شباكه 6 أهداف، بينما منافسة اليوم فريق سيراميكا يحتل المركز الخامس قبل اللقاء برصيد 8 نقاط، جمعهم من لعب 5 مباريات فاز في 2 وتعادل في 2 وخسر مباراة، سجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 3 أهداف وفيما يلي توقيت اللقاء بحسب الدول العربية.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا

14.00 : الثانية ظهراً بالتوقيت العالمي غرينتش.

15.00 : الثالثة بتوقيت الجزائر، المغرب، تونس.

16.00 : الرابعة بعد العصر بتوقيت مصر، السودان، ليبيا.

17.00 : الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، الكويت، قطر، لبنان، العراق، فلسطين، سوريا، الأردن.

18.00 : السادسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عٌمان.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام سيراميكا

كان هداف الدوري العام برصيد 5 أهداف لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو، قد خرج مصاباً المباراة الماضية ولم يتأكد حتى الآن موقفه من المشاركة في اللقاء من عدمه، والتشكيل المتوقع للزمالك كما يلي.

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : محمود علاء، محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، المثلوثي.

الوسط : طارق حامد، أمام عاشور، يوسف أوباما، أشرف بن شرقي، مصطفى فتحي.

الهجوم : سيف الدين الجزيري.

بطاقة المباراة