إنترناسيونالي الإيطالي في مهمة صعبة أمام شاختار دونستيك الأوكراني بدوري أبطال أوروبا

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محمد سياف - ابو ظبي - يواجه نادى إنترناسيونالي الإيطالي نادي شاختار دونستيك الأوكراني ضمن مباريات الجولة الخامسة من المجوعة الثانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في مباراة صعبة على نادى الإنتر الذي يحتاج للفوز بالمباراة، ليقترب من التأهل للدور الثاني الإقصائي، وفي رصيده من النقاط 7 نقاط في المركز الثاني خلف نادي ريال مدريد صاحب الـ9 نقاط في المركز الأول.

الجدير بالذكر أن المجموعة الثانية تضم كل من أندية ريال مدريد الإسباني ويملك من النقاط تسعة نقاط في الصدارة، ونادي شاختار دونستيك الأوكراني يحتل المركز الأخير بنقطة واحدة وشيريف تيراسبول المولدوفي في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، بالإضافة إلى ننادى إنتر ناسيونال الإيطالي صاحب السبعة نقاط بالمركز الثاني بالمجموعة الثانية.

إنترناسيونالي وأهمية الفوز بالمباراة

ويسعى نادي إنترناسيونالي إلى حسم المباراة لصالحه، وإحراز الفوز في تلك المباراة والوصول إلى 10 نقاط، مستغلا إقامة مباراة بين المنافسين ريال مدريد مع شاختار، وذلك لأن أى نتيجة بالفوز أوالتعادل بين ريال مدريد مع شيريف المولدوفي ستصب في مصلحة الإنتر، ولكن عليه الحذر من نادي شاختار قد يحدث مفاجئة كبري لأن ليس لده شيء يخسره، وتقام المباراة على ملعب جوزيبي مياتزا.

ريال مدريد مع شيريف المولدوفي

وفي السياق، تقام مباراة شيريف المولدوفي مع ريال مدريد، ولا يكفى ريال مدريد التعادل للتأهل للدور الثاني الإقصائي، وذلك لأن في حالة التعادل يصبح ريال مدريد 10 نقاط ونادي شيريف 7 نقاط، وهناك متبقية جولة سادسة أخيرة قد يحدث فيها أي شيء وقلب الطاولة على نادي ريال مدريد وانترناسيونالي، يذكر أن المباراة الختامية بالمجموعة ستقام بين ريال مدريد وإنترناسيونالي، وشاختار دونسيك مع شيريف تيراسبول.

موعد مباراة إنترناسيونالي الإيطالي مع شاختار دونستيك الأوكراني

وتقام مباراة إنترناسيونالي الإيطالي مع شاختار دونستيك الاوكراني يوم الأربعاء 24/11/2021 الساعة 7:45 مساءا بتوقيت القاهرة، والمبارة سيتم إذاعتها على قناة بين سبورت بريميو إتش دي 2، ويعلق على تلك المباراة المعلق الشهير التونسي رؤوف خليف.