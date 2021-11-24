موعد مباراة مانشستر سيتي مع باريس سان جيرمان بالجولة الخامسة فى دوري أبطال أوروبا

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محمد سياف - ابو ظبي - يستضيف اليوم الأربعاء نادى مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره نادى باريس سان جيرمان في قمة مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب الإتحاد بمدينة مانشستر، وتقام المباراة اليوم الأربعاء الموافق 24 نوفمبر 2021 في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، وستذاع المباراة على قناة بين سبورت بريميوم HD1.

نادي مانشستر سيتي الإنجليزي

ويسعى كلا الفريقان للفوز بالمباراة من أجل ضمان التأهل للدور القادم من البطولة، فنادي مانشستر سيتي بقيادة الإسباني بيب جورديولا يأمل في الفوز بالمباراة والوصول للنقطة الثانية عشر وهو ما يكون كافيا للصعود رسميًا.

ويملك نادى مانشستر سيتي في رصيده 9 نقاط من أربع مباريات، تمكن من الفوز في ثلاث مباريات على أندية كلوب بروج البلجيكى ولايبزيج الالماني، ولقي الخسارة في مباراة واحدة أمام باريس سان جيرمان، ويواجه مانشستر سيتي في المباراة الختامية نادي لايبزيج الالماني في مباراة ساهله نسبيا.

نادي باريس سان جيرمان الفرنسي

وفي نفس السياق يأمل نادي باريس سان جيرمان بقيادة المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو للفوز بالمباراة، حتى لا يدخل في تعقيدات مع الفريق البلجيكي كلوب بروج صاحب المركز الثالث بالمجموعة بـ4 نقاط، والفوز في تلك المباراة من جانب الفريق الباريسي يصعد رسميا للدور القادم،

كان فريق باريس سان جيرمان قد تمكن من الفوز في مباراتان، وتعادل في مباراتان، ولم يتلقي أي خسارة حتى الآن، ويواجه في المباراة الختامية نادى كلوب بروج على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس.

بطاقة وموعد المباراة: