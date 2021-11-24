موعد مباراة ليفربول مع بورتو البرتغالي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم

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محمد سياف - ابو ظبي - يواجه اليوم نادي ليفربول الإنجليزي نظيره نادي بورتو البرتغالي لكرة القدم ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة لدوري أبطال أوربا لكرة القدم اليوم الأربعاء على ملعب الأنفيلد بمدينة ليفربول في مواجهة لا تعني شيء لنادي ليفربول بعد تأكد تأهله رسميًا للأدوار الإقصائية التالية واحتلال قمة المجموعة بالعلامة العاملة برصيد 12 نقطة من الفوز في أربعة مباريات.

ويأمل نادي بورتو في تحقيق نتيجة إيجابية بالفوز للمحافظ على آمال الصعود لدور التالي في ظل منافسة شرسة للفوز بالمقعد الثاني مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني الذي يملك من النقاط 4 نقاط بالمركز الثالث بالمجموعة، ويتزيل الترتيب نادي ميلان الإيطالي برصيد نقطة واحدة، التي يتصدرها نادي ليفربول المتصدر.

نتائج ليفربول الإنجليزي

تحت قيادة فنية للمدير الفني الألماني يورجن كلوب لعب الليفر حتى الآن أربعة مباريات فاز في جميع المباريات على ميلان الإيطالي بنتيجة 3/2، وفي المباراة الثانية تمكن من سحق بورتو البرتغالي على ملعبه 5/1، وهزم أتلتيكو مدريد الإسباني 2/3، وفي المباراة الرابع جدد الفوز على أتلتيكو مدريد بهدفين نظيفين، ويختتم مباريات المجموعة مع إيس ميلان الإيطالي بالجولة القادمة.

موقف نادي بورتو البرتغالي

نجح نادي بورتو في أن يضع نفسه في موقف جيد من خلال هذه المجموعة الصعبة بتحقيق الفوز في مباراة واحدة على نادي ميلان الإيطالي، حيث تعادل نادي بورتو البرتغالي مع اتلتيكو مدريد سلبيًا، وعرض لهزيمة قاسية من ليفربول على أرضه بنتيجة 1/5، وفي المباراة الثالثة حقق فوزا مهما على ميلان الإيطالي بهدف نظيف، وفي المباراة الخامسة تعادل إيجابيًا 1/1 مع ميلان، ليحصد 5 نقاط بالمركز الثاني بالمجموعة.

تفاصيل المباراة