حجز تذاكر makani.com.sa رابط منصة مكاني الرياضية للحصول على تذكرة مباراة الهلال والنصر

حجز تذاكر makani.com.sa رابط منصة مكاني للحصول على تذكرة هامة في المباراة الكبيرة المؤجلة والتي ينتظرها الآلاف من عشاق الكرة السعودية، مباراة الهلال والنصر والتي تأتي ضمن المؤجلات من مباريات كاس الأمير محمد بن سلمان في الموسم الكروي الأحدث 2021، وتأتي ضمن عدد من المباريات المؤجلة من الدوري والتي تزامنت مع بطولة دوري ابطال اسيا والتي استعدت لها الفرق جيدا وأدت إلى تأجيل بعض المباريات الحالية من الدوري، وكان من المتوقع لها أن تؤجل من جديد بسبب استعداد الفرق لمونديال قطر 2022 إلا أننا سمعنا الخبر الجديد عن تحديد موعد المباراة الكبيرة المؤجلة من الدوري.

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وقد انطلق الموسم الكروي الجديد من الدوري السعودي بعد أن توقف لفترات طويلة، وبدا اتحاد الكرة السعودي في تجريب الحضور في المباريات بدون جمهور لأغلب المباريات في الدوري لحين استقرار الحالة الوبائية في البلاد، وبعد أن قامت وزارة الصحة السعودية بالإعلان عن تراجع كبير وحاد في أعداد الإصابات اليومية من الفيروس تتقرر عودة الدوري باقل من ثلث الطاقة الاستيعابية للملاعب مع الإجراءات الاحترازية لحين استقرار الأمر بشكل كامل وقامت الملاعب بفتح أبوابها لأعداد أكبر من الجماهير بما يعيد الروح من جديد للملاعب السعودية ويشجع الفرق بشكل افضل على الفوز.

المباريات المؤجلة من الدوري السعودي

مباراة الطائي والنصر في حائل في 10 ديسمبر

وأيضا مباراة الهلال والفيحاء في المجمعة في الرياض (مؤجلة من الجولة الرابعة) تقام في 10 ديسمبر.

مباراة الهلال والنصر (مؤجلة من الجولة الثامنة) ستقام يوم الخميس 16 ديسمبر في استاد الملك فهد الدولي.

لم يتم تحديد موعد مباراة الاتحاد والهلال (مؤجلة من الجولة 12).

ستقام الجولة 13 من الدوري السعودي في أيام 25 – 26 – 27 نوفمبر 2021.

تقام مباراة الهلال وأبها الأحد 28 نوفمبر 2021.

تنطلق الجولة 14 يوم 25 ديسمبر 2021.

يتم خوض الجولات الأخرى بالجولة 18 في 22 يناير 2022.

بينما تكون الجولة 19 وحتى الجولة 30 سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

المباراة مباراة الهلال والنصر البطولة دوري كاس الأمير محمد بن سلمان الموعد والتوقيت 26 نوفمبر 2021 الملعب استاد الأمير عبد الله الفيصل في جدة. القنوات الناقلة حصرا مجموعة قنوات SSc السعودية