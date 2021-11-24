- 1/3
- 2/3
- 3/3
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز تذاكر makani.com.sa رابط منصة مكاني الرياضية للحصول على تذكرة مباراة الهلال والنصر في المقال التالي
حجز تذاكر makani.com.sa رابط منصة مكاني للحصول على تذكرة هامة في المباراة الكبيرة المؤجلة والتي ينتظرها الآلاف من عشاق الكرة السعودية، مباراة الهلال والنصر والتي تأتي ضمن المؤجلات من مباريات كاس الأمير محمد بن سلمان في الموسم الكروي الأحدث 2021، وتأتي ضمن عدد من المباريات المؤجلة من الدوري والتي تزامنت مع بطولة دوري ابطال اسيا والتي استعدت لها الفرق جيدا وأدت إلى تأجيل بعض المباريات الحالية من الدوري، وكان من المتوقع لها أن تؤجل من جديد بسبب استعداد الفرق لمونديال قطر 2022 إلا أننا سمعنا الخبر الجديد عن تحديد موعد المباراة الكبيرة المؤجلة من الدوري.
حجز تذاكر makani.com.sa رابط منصة مكاني الرياضية للحصول على تذكرة مباراة الهلال والنصر
وقد انطلق الموسم الكروي الجديد من الدوري السعودي بعد أن توقف لفترات طويلة، وبدا اتحاد الكرة السعودي في تجريب الحضور في المباريات بدون جمهور لأغلب المباريات في الدوري لحين استقرار الحالة الوبائية في البلاد، وبعد أن قامت وزارة الصحة السعودية بالإعلان عن تراجع كبير وحاد في أعداد الإصابات اليومية من الفيروس تتقرر عودة الدوري باقل من ثلث الطاقة الاستيعابية للملاعب مع الإجراءات الاحترازية لحين استقرار الأمر بشكل كامل وقامت الملاعب بفتح أبوابها لأعداد أكبر من الجماهير بما يعيد الروح من جديد للملاعب السعودية ويشجع الفرق بشكل افضل على الفوز.
المباريات المؤجلة من الدوري السعودي
- مباراة الطائي والنصر في حائل في 10 ديسمبر
- وأيضا مباراة الهلال والفيحاء في المجمعة في الرياض (مؤجلة من الجولة الرابعة) تقام في 10 ديسمبر.
- مباراة الهلال والنصر (مؤجلة من الجولة الثامنة) ستقام يوم الخميس 16 ديسمبر في استاد الملك فهد الدولي.
- لم يتم تحديد موعد مباراة الاتحاد والهلال (مؤجلة من الجولة 12).
- ستقام الجولة 13 من الدوري السعودي في أيام 25 – 26 – 27 نوفمبر 2021.
- تقام مباراة الهلال وأبها الأحد 28 نوفمبر 2021.
- تنطلق الجولة 14 يوم 25 ديسمبر 2021.
- يتم خوض الجولات الأخرى بالجولة 18 في 22 يناير 2022.
- بينما تكون الجولة 19 وحتى الجولة 30 سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.
|المباراة
|مباراة الهلال والنصر
|البطولة
|دوري كاس الأمير محمد بن سلمان
|الموعد والتوقيت
|26 نوفمبر 2021
|الملعب
|استاد الأمير عبد الله الفيصل في جدة.
|القنوات الناقلة حصرا
|مجموعة قنوات SSc السعودية
كيفية حجز تذاكر مباراة الهلال والنصر إلكترونيا
قامت منصة مكاني الإلكترونية بالإعلان عن طرح تذاكر المباراة المؤجلة من الجولة 12 من الدوري السعودي بين فريقي الهلال والنصر ويتم حجز التذاكر بالألية التالية:
- يبدا المشجع بالدخول على المنصة الإلكترونية لمكاني منصة مكاني الإلكترونية.
- يبدا في استخدام ايقونة حجز التذاكر.
- يطلب منه كتابة البيانات كاملة.
- يقوم باختيار مكان الحجز في الملعب.
- يتم تحديد ألية الدفع الإلكتروني ويتم التوصيل عبر منصة سبل.
- يجب الموافقة على ألية الحضور وشروط الحضور في الملاعب.
ألية الحصول على التذاكر
- تبدا الخطوات بالدخول على رابط منصة تذاكر.
- يتم متابعة خيارات الشراء.
- يقوم بكتابة البريد الإلكتروني.
- يتم حجز المقاعد وتحديد ألية الدفع.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حجز تذاكر makani.com.sa رابط منصة مكاني الرياضية للحصول على تذكرة مباراة الهلال والنصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.