أبطال أوروبا (مجموعات / جولة 5): برنامج مباريات الليلة

تدور مساء اليوم الاربعاء الدفعة الثانية من مباريات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا وفق البرنامج التالي: المجموعة الأولى كلوب بروج # لايبزيغ - الساعة 21:00 مانشستر سيتي # باريس سان جرمان - الساعة 21:00. المجموعة الثانية أتلتيكو مدريد # ميلان – الساعة 21:00 ليفربول # بورتو - الساعة 21:00. المجموعة الثالثة بشيكتاش # أياكس – الساعة 18:45 سبورتينغ لشبونة # بوروسيا دورتموند – الساعة 21:00. المجموعة الرابعة إنتر ميلان # شاختيور دانيتسك - الساعة 18:45 شيريف تيراسبول # ريال مدريد – الساعة 21:00.

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