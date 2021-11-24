موعد مباراة أياكس أمستردام مع بيشكتاش دوري أبطال اوروبا والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - يستضيف نادي بيشكتاش التركي نظيره نادي أياكس أمستردام الهولندي ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في لقاء أشبه بنزهه لنادي أياكس أمستردام الذي يحتل المركز الأول في المجموعة برصيد 12 نقطة وضمن التأهل للدور القادم رسميًا، ويقع نادى بيشكتاش التركي في مؤخرة المجموعة بدون رصيد من النقاط بعد تلقي أربعة هزائم متتالية.

أياكس أمستردام الهولندي

الجدير بالذكر أن نادي اياكس أمستردام يعيش فترة رائعة بعد نجاحه في تحقيق الفوز في أربع مباريات وتحقيق العلامة الكاملة، وتأكد صعوده رسميا لدور الستة عشر، وجاءت نتائج نادي أياكس أمستردام في المباراة الأولى وفوز كبير على سبورتينج لشبونة 5/1، وفي المباراة الثانية هزم بيشكتاش 2/0، وفي المباراة الثالثة سحق نادي بروسيا دورتموند 4/0، وفي الجولة الرابعة جدد الفوز على بروسيا دورتموند 3/1، ليضمن الوجود ضمن الكبار في الأدوار الإقصائية القادمة.

بيشكتاش التركي

على النقيض نادي بيشكتاش التركي يعيش حالة فنية سيئة بعد تعرضه للهزيمة في أربع مباريات متتالية داخل وخارج ملعبه، وبدأ المباريات بهزيمة من بروسيا دورتموند بنتيجة 2/1، وفي المباراة الثانية تعرض للهزيمة من أيكس أمستردام 2/0 خارج ملعبه، وخلال الجولة الثالثة إستضاف سبورتينج لشبونة على أرضه وخسر 4/1، وفي الجولة الرابعة خرج إلى البرتغال ليلقى هزيمة جديدة من سبورتيج لشبونة 4/0، ليفقد رسميا فرصة الذهاب إلى الأدوار الإقصائية، أو الذهاب لملحق بطولة الدوري الأوروبي.

بطاقة موعد مباراة بيشكتاش التركي مع أياكس أمستردام الهولندي

الملعب: فودافون أرينا

المباراة: بيشكتاش التركي مع أياكس أمستردام الهولندي

توقيت المباراة: 7:45 السابعة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت مصر

موعد المباراة: الأربعاء 24/11/2021م

القناة الناقلة: بين سبورت بريميوم HD3