نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبورتو اليوم مجاناً في دوري أبطال أوروبا وموعد اللقاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبورتو اليوم، تترقب جميع الجماهير واحدة من المباريات القوية في دوري أبطال أوروبا، وذلك لحساب مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات، حيث يحل نادي بورتو البرتغالي ضيفاً على فريق ليفربول على ملعبه ووسط جماهيره في مباراة هامة بالنسبة لفريق بورتو، والذي سيتنافس مع أتلتيكو مدريد على المركز الثاني من أجل الوصول لدور الثامنة، وذلك بعدما حسم ليفربول تأهله من الجولة الماضية بعدما تصدر ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة من 4 أنتصارات متتالية ضمن بها صدارة المجموعة، ومن خلال المقال نتعرف على تردد القنوات المفتوحة التي ستذيع ماتش ليفربول وبورتو اليوم على جميع الأقمار الصناعية وموعد اللقاء.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورتو اليوم

سيكون النجم المصري محمد صلاح حاضراً في التشكيل الأساسي للريدز اليوم أمام بورتو، حيث يسعى ليفربول لمواصله سلسله الانتصارات في دور المجموعات، وخاصة أن المباراة تقام على ملعب الانفيلد ووسط جماهير الريدز الكبيرة، والتي تتمني مواصلة انتصارات الفريق في البطولة الأوروبية الأغلى، ويذكر أن ليفربول قد نجح في الفوز على فريق بورتو خلال لقاء الذهاب بنتيجة 5 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما لحساب مباريات الجولة الثانية.

موعد مباراة ليفربول وبورتو في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن يكون توقيت مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد اليوم الأربعاء الموافق 24 نوفمبر 2021 في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت أبو ظبي على ملعب الانفيلد وسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة من جميع عشاق ومحبي الفريقين، وستكون قناة بي ان سبورت بريميوم HD3 من أهم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول اليوم أمام بورتو بتعليق سوار الذهب.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبورتو

تعد القنوات المفتوحة التي ستذيع ماتش ليفربول اليوم أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا مجاناً من أكثر ما يبحث عن الكثير من عشاق الريدز والنجم المصري محمد صلاح خلال الساعات الحالية، حيث أعلنت قناة واحدة من نقل أحداث المباراة بشكل مجاني بالكامل دون أي أشتراكات، وهي قناة IRIB Varzesh HD، والتي دائماً ما تنقل العديد من المباريات الأوروبية الكبري بجودة صورة عالية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان

تردد قناة IRIB Varzesh HD