مباراة اتلتيكو مدريد وميلان الموعد والقنوات الناقلة والمعلق

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محمد سياف - ابو ظبي - يلتقي اليوم الموافق الأربعاء فريق نادي اتلتيكو مدريد الإسباني و آيه سي ميلان في بطولة دوري أبطال أوروبا مجموعة B الذي يحتل فيها فريق نادي ليفربول صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، حيث لعب فريق نادي ليفربول 4 مباريات فاز في الأربع مباريات، بينما يحتل المركز الثاني فريق بورتو البرتغالي برصيد 5 نقاط حيث لعب فريق بورتو البرتغالي 4 مباريات فاز في مباراة وتعادل في مباراتين وخسر مباراة واحدة.

ويأتي في المركز الثالث نادي أتلتيكو مدريد برصيد 4 نقاط حيث لعب 4 مباريات فاز في مباراة وتعادل في مباراة وخسر مباراتين، وفي المركز الرابع يأتي فريق ايه سي ميلان برصيد نقطه واحده حيث لعب 4 مباريات تعادل في مباراة وخسر ثلاث مباريات، وعن موعد مباراة اتلتيكو مدريد وايه سي ميلان على النحو الآتي:

موعد مباراة اتلتيكو مدريد وميلان

تقام المباراة في دور المجموعات الجولة الخامسة بطولة دوري أبطال أوروبا وتقام المباراة اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، كما تنقل المباراة علي قناه بين اسبورت إكسترا 1 ويعلق علي المباراة المعلق الجزائري حفيظ الدراجي

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز فريق نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة 2-1 علي حساب ايه سي ميلان الإيطالي.

يذكر أن فريق نادي ايه سي ميلان الإيطالي هو ثاني أكثر فريق فوزاً ببطولة دوري أبطال أوروبا حيث حقق 7 ألقاب دوري أبطال أوروبا