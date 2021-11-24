ريال مدريد ضيفا ثقيلا على نادي شيريف تيراسبول المولدوفي بدوري أبطال أوروبا

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محمد سياف - ابو ظبي - يحل نادي ريال مدريد ضيفيا على نادي شيريف تيراسبول المولدوفي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يدخل الفريقان المباراة ولا بديل عن الفوز لكل منهما، الريال يسعى للفوز بالمباراة خوفا من المفاجآت ولحسم التأهل للدور القادم، ونادي شيريف تيراسبول لقاء الفرصة الأخيرة له أي شيء غير الفوز سيبعده عن التأهل لدور الـ16 من البطولة رسميًا.

الجدير بالذكر أن فريق شيريف تيراسبول في مباراة الجولة الثانية كان قد تمكن من الفوز على ريال مدريد في عقر داره بإستاد البرنابيو بمدينة مدريد بهدفين مقابل هدف، وهو ما يعد له المدير الفني الإيطالي لريال مدريد كارلو أنشلوتي ويعمل لهذا الفريق ألف حساب، أيضًا بالإضافة لخطورة هذا الفريق فإن أي نتيجة سلبية لريال مدريد قد تضعف من آمال بلوغ الدور المقبل، أو حصوله على المركز الثاني ومقابل فرق التصنيف الأول الصعبة.

كان النادي الملكي قد تمكن من الفوز في ثلاث مباريات على شاختار دونتسيك الأوكراني ذهابا وإيابا، وعلى نادي انترناسيونالي الإيطالي، وتلقي خسارة وحيدة أمام شيريف تيراسبول، أما نادي شيريف تيراسبول فقد نجح في الفوز في مباراتان على الريال ونادي شاختار دونتسيك الأوكراني، وتلقي الهزيمة في مباراتان على يد إنترناسيونالي الإيطالي ذهابا وإيابا.

موعد مباراة شيريف تيراسبول المولديفي مع ريال مدريد الإسباني

موعد المباراة: الأربعاء 24 نوفمبر

التوقيت: 10 مساءا بتوقيت القاهرة – 11 مساءا بتوقيت بتوقيت السعودية

ملعب المباراة: إستاد شيريف

المباراة: Sheriff Tiraspol VS Real Madrid

القناة الناقلة: BEIN SPORT PREMIUM 3