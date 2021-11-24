انت الان تتابع تفاصيل خبر مانشستر سيتي في مواجهة ساخنة مع باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أنهى فريقي مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان إستعدادتهم الجادة للمواجهة الساخنة في قمة مباريات الجولة الخامسة من مباريات دوري أبطال أوروبا، ففي الساعة العاشرة مساء يوم الأربعاء تتجه الأنظار في جميع أنحاد العالم لمتابعة تلك المواجهة المرتقبة بين الفريقين نظرا لأهمية المباراة ووضع كل فريق في المجموعة.

تأتي أهمية المباراة الكبيرة بسبب وضع الفريقان اللذان يحتلان المركز الأول والثاني بالمجموعة، حيث يتصدر مانشستر سيتي المجموعة برصيد 9 نقاط، ويأتي بالمركز الثاني نادي باريس سان جيرمان برصيد 8 نقاط، وفي المركز الثالث نادي كلوب بروج البلجيكى برصيد 4 نقاط، وأخيرا متذيل المجموعة نادي لايبزيج الألماني ولديه نقطة واحدة فقط.

الجدير بالذكر أن فوز أي من الفريقين مانشستر سيتي أو باريس سان جيرمان سيتأهل مباشرة للدور الإقصائي القادم مع الكبار، وفي حالة التعادل بين الفريقين سيظل الوضوع كما هو عليه، بشرط فوز نادي كلوب بروج في المواجهة الآخرى أمام لايبزيج الألماني، ومن هنا كلا المديرين الفنيين لنادى مان سيتي ونادي العاصمة الفرنسية باريس سان لوضع الخطة المنافسة للفوز بالمباراة، وعدم انتظار حدوث مفاجآت من جانب نادي كلوب بروج.

التشكيل المتوقع لنادي مانشستر سيتي

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: جواو كانسيلو – لابورت – جون ستونز – كايل ووكر

خط الوسط المدافع: جوندوجان – برناندو سيلفا

الوسط الهجومي: جاك جريلش – رياض محرز – فيل فودن

الهجوم : روديغو هيرنانديز

التشكيل المتوقع لنادي باريس سان جيرمان