نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع محتدم نحو الصدارة.. موعد مباراة الشباب والرائد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الشباب والرائد ، تفتتح مساء غدٍ الخميس 25 نوفمبر 2021 ، منافسات الجولة الـ13 من الدوري السعودي لكرة القدم 2022/2021 ، وذلك بمواجهة قوية، يحتضنها ملعب ستاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، والتي تندرج في إطار لقاءات مرحلة الذهاب من المسابقة المحلية السعودية، والتي تمثل قيمة كبيرة للفريقين العريقين، في الصراع نحو مقدمة الجدول في الدوري السعودي للمحترفين .

خلال السطور القادمة، سنتناول بشيء من التفصيل، موعد مباراة الشباب والرائد والقنوات الناقلة ، علاوة على رحلة الناديين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم بالموسم الحالي، إضافة إلى تاريخ لقاءات الشباب والرائد في الدوري السعودي .

مباراة الشباب والرائد

في ظل الحالة الفنية والمعنوية الإيجابية التي يعشيها الشباب والرائد، يخوض الفريقان مواجهة قوية، قد يكون لها أثر هام على مشوار المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

وإليكم ترتيب أندية الدوري السعودي قبل انطلاق الجولة الـ13 وموقع الناديين في الجدول:

نبدأ تغطيتنا مع أصحاب الضيافة، فريق نادي الشباب السعودي ، والذي يقدم مستوى متميز، دفعه لاحتلال المركز الثالث في الجدول برصيد 22 نقطة وصافي (9) أهداف.

حيث نجح شيخ الأندية السعودية في تحقيق 6 انتصارات في الموسم الحالي، على حساب أندية الحزم والاتحاد بنتيجة واحدة (2-0) وكذلك الباطن والطائي بنفس النتيجة (3-0) إلى جانب الفيحاء (2-1) والنصر بهدف نظيف.

كما تعادل الليث الأبيض في 4 مواجهات، مع الاتفاق (3-3) ثم ضمك (1-1) والهلال (2-2)، وأخيرًا مع الفيصلي سلبيًا.

وتلقى الشباب أحد أقل الهزائم بين الأندية السعودية هذا الموسم، بخسارتين أمام أبها (1-2) والفتح بثنائية بيضاء.

في المقابل، يسعى نادي الرائد السعودي إلى مواصلة عروضه الطيبة، وخاصة في الأسابيع الثلاث الماضية.

إذ يحتل الفريق القصيمي المركز الخامس في جدول دوري المحترفين السعودي ، برصيد 18 نقطة وصافي (3) أهداف.

وتمكن رائد التحدي من إحراز 5 انتصارات حتى الجولة الـ12، أمام فرق الفتح والباطن بنتيجة واحدة (1-0)، بالإضافة إلى الحزم (2-0) والتعاون (5-3) وكذلك الطائي برباعية نظيفة.

وتعادل الرائد في 3 مواجهات مع النصر والاتفاق بنفس النتيجة (2-2) بجانب الفيصلي (1-1).

غير أن فريق مدينة القصيم تلقى 4 هزائم من الاتحاد (0-3) وضمك (0-2) وكذلك الفيحاء (0-1) وأخيرًا الهلال (2-3).

موعد مباراة الشباب والرائد والقنوات الناقلة

تقام المواجهة الهامة، مساء غدٍ الخميس، عند الساعة الثامنة إلا الثلث ( 7:40 م ) بتوقيت السعودية، السابعة إلا الثلث ( 6:40 م ) بتوقيت مصر، الخامسة إلا الثلث ( 4:40 م ) بتوقيت جرينتش.

أما عن حكم مباراة الشباب والرائد ، فلم يُعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكم المواجهة بعد.

وستقوم قنوات SSC الرياضية السعودية، بنقل أحداث اللقاء، من خلال قناتي SSC1 SD و SSC1 HD .

وبشأن معلق مباراة الشباب والرائد ، فإن شركة الرياضة السعودية لم تكشف بشكل رسمي عن معلق اللقاء، غير أن مصادر إعلامية تابعتها ثقفني أعلنت عن إسناد المهمة للمعلق الرياضي السعودي عبدالله الغامدي.

الخاتمة

تعرفنا سويًا خلال السطور الماضية، على موعد مباراة الشباب والرائد والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار الفريقين في الدوري السعودي هذا الموسم، وكذلك تاريخ مواجهات الشباب والرائد خلال بطولة الدوري السعودي .