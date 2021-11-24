نتيجة مباراة ليفربول وبورتو اليوم في دوري أبطال أوروبا لحظة بلحظة

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عمر شويل - جدة ننشر لكم ملخص نتيجة مباراة ليفربول اليوم أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا، يدخل ليفربول مباراة بورتو اليوم في الجولة الخامسة على ملعب أنفيلد من أجل تأكيد التأهل إلى دور ال 16 من دوري أبطال اوربا في مباراة تقام في الحادية عشرة مساء بتوقيت الرياض.

نتيجة مباراة ليفربول اليوم

نتيجة مباراة ليفربول اليوم …(0/0) التعادل السلبي حتى الان .. تحديث النتيجة كل دقيقة.

يدخل ليفربول مباراة بورتو اليوم في الجولة الخامسة متصدرا المجموعة برصيد 12 نقطة وضمن التأهل إلى الدور القادم، بينما يأتي بورتو في المركز الثاني برصيد خمس نقاط ويأتي أتليتكو مدريد في المركز الثالث برصيد أربع نقاط، بينما يتزيل ميلان المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

كان المدير الفني الألماني لليفربول، يورجن كلوب قد أعلن تشكيل ليفربول أمام بورتو في مواجهة اليوم في دوري أبطال أوروبا، ودفع كلوب بالقوة الضاربة لفريقة في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

رغم أن ليفربول قد ضمن التأهل للدور القادم فإن كلوب لم يضع تشكيل ضعيف، على العكس دفع بكل الأوراق القوية والنجوم الأساسيين داخل الفريق وأبرزهم محمد صلاح من أجل ضمان أداء قوي أمام بورتو.

يبدو أن كلوب قد دفع فقط بمينامينو رفقة كلا من محمد صلاح وماني في الجانب الهجومي لفريق ليفربول، وأعطى كذلك كلوب الفرصة لمشاركة تايلر مورتون من أجل البدء أساسيا في تشكيل ليفربول أمام بورتو اليوم.

وجاء تشكيل ليفربول مكونا من أليسنو وويليامز ماتيب وتسميكاس ومورتون وألكانتارا وأوكسليد تشامبرلين وماني وصلاح ومينامينو.

ويبدو أن محمد صلاح سيدخل تلك المباراة أمام بورتو وعينه على إحراز أهداف خاصة وأن محمد صلاح يواصل تحطيم كل الأرقام القياسية، كما يدخل صلاح منتشيا بدخول القائمة المصغرة لأفضل لاعب في العالم وهو الأمر الذي يعطيه مزيدا من الثقة من أجل مواصلة التحدي ومن أجل تحقيق كل أحلامه في الفترة المقبلة وهو أن يكون هدافا للدوري الإنجليزي وكذلك لدوري أبطال أوروبا.

ومن الصعب توقع بطل أبطال أوروبا هذا الموسم خاصة وأن هناك الكثير من الفرق المرشحة لنيل اللقب الأوروبي.