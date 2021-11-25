انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي مع سموحة بالأسبوع السادس بالدوري المصري لكرة القدم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يواصل الأهلي قطار الدوري الممتاز بمواجهه صعبة مع سموحة السكندري في إطار الجولة السادسة من الدوري المصري لكرة القدم، وتقام المباراة في إستضافة النادي الأهلي على ملعب we السلام في تمام الساعة الرابعة عصر الخميس 24/11/2021 على قناة أون تايم سبورت الثانية، ويأمل الشياطين الحمر في مواصلة الانتصارات بتحقيق فوز جديد بالعلامة الكاملة والوصول للنقطة الثامنة عشر بجدول الترتيب العام للدوري المصري لكرة القدم.

وفي نفس السياق فقد قام بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي بإستبعاد اللاعبين التونسي على معلول، وحسام حسن نجم هجوم الفريق بداعي الإصابة التي ألمت بهم خلال المواجهة الأخير أمام غزل المحلة، وقد طبيب الأهلي أحمد أبوعبلة على جاهزية اللاعبين خلال أسبوع إلى عشرة أيام ومن ثم العودة للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وعلى الجانب الآخر تحت قيادة المدير الفني الكفء أحمد سامي يسعى نادي سموحة للفوز بالمباراة أو تحقيق التعادل على أقل تقدير في محاولة للاقتراب من المربع الذهبي، ويملك نادي سموحة 6 نقاط من 4 مباريات فقط، وتم تأجيل المباراة الأخيرة للفريق أمام نادي طلائع الجيش بسبب سوء الأحوال الجوية بمدينة الإسكندرية، كان سموحة قد تمكن من الفوز في مباراة واحدة، وتعادل في 3 مباريات، ولم يخسر أي مباراة حتى الآن.

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي فى مواجهة سموحة

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – بدر بانون – أكرم توفيق

خط الوسط الدفاعي: أليو ديانج – حمدى فتحي

خط الوسط المهاجم: محمد مجدي أفشة – بيرسي تاو – حسين الشحات

خط الهجوم: محمد شريف

التشكيل المتوقع لنادي سموحة خلال مواجهة الأهلي

حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع: محمود عزت – رجب نبيل – أحمد رمضان بيكهام – محمد شكري

خط الوسط الدفاعي: شريف رضا محمد متولي كناريا

خط الوسط المهاجم: محمود عبد العليم – عبد الرحمن عامر حسن – حسين فيصل

خط الهجوم: مروان حمدي