نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد قرعة كأس العالم للأندية والقنوات المفتوحة الناقلة القرعة هنا منافسي الأهلي والهلال في المونديال في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد فوز الهلال ببطولة دوري أبطال أسيا على حساب بوهانج الكوري الجنوبي، بدأ عشاق الزعيم البحث عن موعد قرعة كأس العالم للأندية، التي ستحدد منافس الهلال في المونديال، المعروف أن المونديال في نسخته القادمة يضم ثلاث فرق عربية، هم الأهلي المصري ممثل قارة أفريقيا، الهلال السعودي ممثل القارة الصفراء قارة أسيا، فريق الجزيرة الإماراتي بطل الدوري الإماراتي مستضيف البطولة، مما يجعل المتابعة للقرعة أكبر لعشاق الفرق الثلاث في جميع أرجاء الوطن العربي، وفيما يلي الموعد والفرق المشاركة.

موعد قرعة كأس العالم للأندية

تنطلق فاعلات القرعة يوم الإثنين القادم الموافق 2021/11/29 في مدينة زيورخ السويسرية، في تمام الساعة 16.00 الرابعة بعد العصر بتوقيت غرينتش، السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، أما موعد أقامة البطولة الذي كان مقرر له سابقاً في الفترة من 9 ديسمبر حتى 19 من نفس الشهر، تم تأجيله إلي أجل غير محدد ومن المحتمل أن يتم الإعلان عن الموعد أثناء إجراء القرعة، والمرجح أن تقام شهر فبراير من العام القادم 2022.

كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية هي بطولة ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تضم أبطال القارات على مستوى الفرق كانت أول نسخة لها في اليابان عام 1999، لتكون بطولة بديلة عن بطولة الإنتر كونتننتال التي كانت تقام بين بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية، ومن عام 2000 سميت مونديال العالم للأندية، وتضم البطولة 7 أندية، والفريق بطل الدوري في الدولة مستضيفة المونديال وتستمر لمدة 15 يوم فقط.

الفرق المشاركة في مونديال العالم للأندية

تشيلسي الانجليزي : بطل دوري أبطال أوروبا.

الفائز من بالميراس، فلامينجو : ممثل عن قارة أمريكا الجنوبية.

الأهلي المصري : بطل بطولة دوري أبطال أفريقا.

الهلال السعودي : بطل دوري أبطال أسيا الماضية.

الجزيرة الإماراتي : بطل الدوري الإماراتي ومستضيف البطولة.

مونتيري المكسيكي : بطل أمريكا الشمالية.

أوكلاند سيتي : بطل أوقيانوسيا.

موعد قرعة كأس العالم للأندية القادمة

أعلن منظمو الحفل أن نجم تشيلسي السابق جون تيري والصحفية سامانتا جونسون، هما من سيقدما الحفل ويحظى الموعد بمتابعة كبيرة في الوطن العربي، لمعرفة منافس الهلال والأهلي والجزيرة في البطولة، التي يشارك فيها بطلا أوروبا وأمريكا الجنوبية من الدور نصف النهائي مباشراً، بينما الأهلي والهلال سوف يشاركا من الدور الثاني مباشراً.