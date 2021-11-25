ليفربول يحقق فوزا سهلا على بورتو البرتغالي بدوري أبطال أوربا لكرة القدم

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محمد سياف - ابو ظبي - حقق نادي ليفربول الإنجليزي فوزا سهلا على نظيره نادي بورتو البرتغالي بنتيجة 2/0 في المباراة التي جرت بين الفريقان ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليحصد بتلك النتيجة العلامة الكاملة نتيجة الفوز بخمسة مباريات متتالية، ويصل للنقطة الخامسة عشر في المجموعة باكتساح الجميع.

بورتو البرتغالي والتفريط في التأهل المباشر

وفرط نادي بورتو البرتغالي فى تحقيق نتيجة إيجابية والتأهل للدور التالي مباشرة، ورفض إستغلال فرصة طرفي المباراة الأخرى التي إنتهت بفوز ميلان الإيطالي على اتلتيكو مدريد بهدف نظيف، ينتظر الثلاث فرق نتائج الجولة الأخيرة التي تحسم المتأهل الثاني عن المجموعة بجانب ليفربول، ويلتقي خلال الجولة الأخيرة نادي بورتو مع أتلتيكو مدريد، في حين يستضيف نادي ميلان نادي ليفربول على ملعب السانسيرو بإيطاليا.

تياجو ألكنتارا والهدف الأول

بدأ يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول المباراة بتشكيل هجومي من البداية وضغط متواصل عى دفاع نادي بورتو، ولكن فشل مهاجمى ليفربول في تسجيل هدف مبكر، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، وخلال بداية الشوط الثاني من المباراة واصل ليفربول الضغط حتى نجح اللاعب الإسباني تياجو الكانتارا من مباغتت دفاع بورتو وتسجيل الهدف الاول عند الدقيقة 52 من الشوط الثاني.

محمد صلاح والهدف الثاني

وواصل ليفربول الضغط لتأمين الهدف الأول وإحراز الثاني، حتى جاء الدور على اللاعب الدولي المصري محمد صلاح ليحرز الهدف الثاني الرائع بعد مراوغة رائعة لمدافع نادي بورتو، ليسدد الكرة مباشرة على يسار حارس نادي بورتو، معلنا عن تسجيل الهدف الثاني لليفربول خلال المباراة، والهدف السادس لمحمد صلاح خلال مشواره في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ترتيب فرق المجموعة الرابعة حتى الآن