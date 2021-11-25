ميلان الإيطالي يجدد آماله في التأهل لدور الـ16 بفوز هام على أتلتيكو مدريد الإسباني

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محمد سياف - ابو ظبي - استطاع نادي ميلان الإيطالي من العودة إلى إيطاليا بفوز كبير على نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية بدوري أبطال أوربا لكرة القدم، اللقاء اتسم منذ البداية حذر من جانب الفريقان خشية تسجيل هدف مبكر يصعب من مهمة الفريقان في التأهل للدور المقبل في ظل المنافسة الشرسة بين أندية ميلان الإيطالي وبورتو البرتغالي وأتلتيكو مدريد الإسباني.

موقف نادي ميلان الإيطالي

دخل نادي ميلان المباراة ولا بديل له عن الفوز في ظل الأداء المهزوز خلال لقاءات الجولات السابقة والتي فشل خلالها من الفوز في أي مباراة والإكتفاء بتعادل وحيد، حيث نتائج الجولة السابقة بفوز ليفربول على أتلتيكو مدريد لتعيد الأمل من جديد في بلوغ الدور الثاني.

يملك نادى ميلان الإيطالي في صيده 4 نقاط في المركز الثالث من الفوز في مباراة واحدة، والتعادل في مباراة، ولقي الهزيمة في 3 مباريات، ويواجه في الجولة السادسة والأخيرة في مباراة صعبة نادي ليفربول متصدر المجموعة بالعلامة الكاملة ولا بديل له سوي الفوز على ليفربول للتأهل للدور القادم.

موقف نادي اتلتيكو مدريد الإسباني

تأزم موقف اتلتيكو مدريد كثيرا بعد تلقي هزيمة موجعة على أرضه ووسط جماهيره من ميلان الإيطالي بهدف نظيف، خاصة أن المباراة القادمة ستكون على ملعب نادي بورتو بالبرتغال مع تزداد صعوبة المباراة في ظل رغبة نادي بورتو في بلوغ الدور المقبل.

الجدير بالذكر أن نادي بورتو يملك 5 نقاط في المركز الثاني، وفوز بورتو يصعد مباشرة للدور المقبل دون النظر إلى نتيجة ليفربول وميلان الإيطالي، ولذلك على مدرب أتلتيكو مدريد الإساني دييجو سيميوني إعداد العدة وتجهيز اللاعبين لتحقيق الفوز على بورتو في عقر دارا إن أراد التأهل للدور المقبل، أو على أقل تقدير الإنتقال إلى بطولة الدوري الأوروبي.

ترتيب فرق المجموعة الرابعة حتى الآن:

ليفربول الإنجليزي: 15 نقطة ( + 10 أهداف )

بورتو البرتغالي: 5 نقاط ( – 5 أهداف)

ميلان الإيطالي: 4نقاط ( – 2 هدف )

اتلتيكو مدريد الإسباني: 4 نقاط ( -2 هدف )