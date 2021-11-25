فرصة للعميد للصدارة.. موعد مباراة الاتحاد والطائي في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة مباراة الاتحاد والطائي ، فرصة مثالية أصبحت في المتناول بالنسبة لعميد الأندية السعودية من أجل انتزاع صدارة بطولة الدوري السعودي 2022/2021 وذلك بعد التعادل المثير الذي انتهت به مواجهة الفتح وضمك ، اليوم الخميس، وذلك حين يستضيف الاتحاد منافسه الطائي، مساء السبت المقبل 27 نوفمبر 2021 ، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في مدينة جدة السعودية، وذلك في إطار مباريات الجولة الـ13 من المسابقة، وضمن لقاءات مرحلة الذهاب.

في السطور المقبلة، سنتعرف على موعد مباراة الاتحاد والطائي والقنوات الناقلة ، إلى جانب رحلة الفريقين في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، بالإضافة إلى تاريخ لقاءات الاتحاد والطائي في الدوري السعودي.

مباراة الاتحاد والطائي

فرصة ذهبية، أصبحت مواتية الآن لفريق الاتحاد، من أجل اعتلاء صدارة مسابقة الدوري السعودي ، في ظل ابتعاد غريمه الأهلي عن المنافسة، بالإضافة إلى تذبذب مستوى نادي النصر، وغياب الهلال بسبب مشاركته في بطولة دوري أبطال آسيا ، التي حاز لقبها مؤخرًا.

ويمكن استعراض ترتيب جدول الدوري السعودي قبل انطلاق الجولة الـ13 فيما يلي:

نبدأ مع نادي الاتحاد السعودي ، الذي يقدم واحدًا من أفضل مواسمه، وبات ندًا قويًا ومنافسًا شرسًا، على لقب قد يكون التاسع في تاريخ ألقاب العميد بالبطولة السعودية.

يحتل الاتحاد حاليًا وصافة الجدول برصيد 23 نقطة وصافي (14) هدفًا، وذلك من 7 انتصارات وتعادلين وخسارتين.

نجح العميد هذا الموسم، في الفوز على الرائد والفتح بثلاثية نظيفة، كما فاز على الفيصلي بنتيجة (2-1)، وعلى أبها (6-1)، إضافة إلى النصر (3-1)، وكذلك على الأهلي في ( ديربي جدة ) بنتيجة (2-0)، وأخيرًا الحزم بهدف نظيف.

وتعادل النمور إيجابيًا بنتيجة (1-1) مع كلًا من ضمك “المتصدر” والتعاون.

وتلقى اتحاد جدة خسارتين فقط أمام الفيحاء بهدف، والشباب بثنائية بيضاء.

يُشار إلى أن للاتحاد مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ12 أمام الهلال، كان مقررًا إقامتها يوم الأحد الماضي.

في المقابل، يسعى نادي الطائي السعودي ، للخروج من دوامة القاع، التي تهدد بقاءه للموسم المقبل.

وخلال 11 مباراة خاضها الطائي، نجح في تحقيق الفوز في 3 مباريات فقط، والتعادل في مباراة، غير أنه تلقى 7 هزائم هذا الموسم.

ويحتل الفريق الملقب بـ صائد الكبار المرتبة الأخيرة في الجدول، برصيد 10 نقاط وصافي (-9 ) أهداف.

أما عن النتائج، فقد تمكن فارس الشمال من تحقيق الفوز على كلًا من الاتفاق بنتيجة (4-2) والتعاون (2-1) وأخيرًا الفتح بهدف.

كما تعادل سلبيًا مع الباطن.

فيما ذاق مرارة الهزيمة 7 مرات أمام فرق الهلال وضمك وأبها بنفس النتيجة (0-1)، وكذلك الفيحاء (1-3)، والأهلي (1-2)، والشباب (0-3)، وأخيرًا الرائد برباعية نظيفة.

يُذكر أن لنادي الطائي أيضًا مباراة مؤجلة مع النصر من الأسبوع الرابع، كان مقررًا إقامتها يوم 28 سبتمبر الماضي.

تاريخ مواجهات الاتحاد والطائي

في بطولة الدوري السعودي، تقابل الاتحاد والطائي في 42 مباراة.

نجح الاتحاد في الفوز بـ28 مباراة، أما الطائي فحقق الفوز في 7 مواجهات، وحسم التعادل المواجهات السبع المتبقية.

أما عن الأهداف المسجلة في المواجهات، فقد أحرز العميد 82 هدفًا في شباك الطائي، واستقبل مرماه 34 هدفًا.

وعن أكبر فوز شهدته تاريخ لقاءات الاتحاد والطائي، فكانت من نصيب الاتحاد، والذي فاز بسداسية نظيفة، في لقاء الدور الثاني من الدوري السعودي الممتاز موسم 2004/2003، وهي البطولة التي خسرها بالمناسبة النمور لحساب الليث الأبيض.

موعد مباراة الاتحاد والطائي والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة اللقاء، مساء بعد غدٍ السبت، في تمام الثامنة إلا الثلث ( 7:40 م ) بتوقيت السعودية، السابعة إلا الثلث ( 6:40 م ) بتوقيت مصر، الخامسة إلا الثلث ( 4:40 م ) بتوقيت جرينتش.

وعن حكم مباراة الاتحاد والطائي ، فلم يُفصح الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد عن القيادة التحكيمية للمواجهة.

تقوم شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، ببث المباراة، عبر قناتي SSC1 SD و SSC1 HD .

أما عن معلق مباراة الاتحاد والطائي ، فإن شركة الرياضة السعودية لم تكشف بعد عن المعلق الرياضي الخاص باللقاء، إلا أن مصادر تابعها موقع ثقفني كشفت عن إسناد المهمة لكلًا من عبدالله الحربي وفهد الدريبي.

الخاتمة

استعرضنا في السطور السابقة، موعد مباراة الاتحاد والطائي والقنوات الناقلة ، وكذلك مشوار الناديين في دوري المحترفين السعودي هذا الموسم، وكذلك تاريخ لقاءات الاتحاد والطائي في الدوري السعودي.