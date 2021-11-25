محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية ويصل للهدف رقم 31 بدوري أبطال أوروبا

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محمد سياف - ابو ظبي - واصل الدولي المصري محمد صلاح تحطيم الأرقام القياسية الشخصية بهدف جديد مع نادي ليفربول ضد بورتو في مباراة الجولة الخامسة من مباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بوصله للهدف رقم 31 مع فريق ليفربول في 48 مباراة خاضها مع الريدز منذ انضمامه لصفوف الفريق الإنجليزي قادما من نادي العاصمة الإيطالية روما.

الاقتراب من تحطيم رقم الفرنسي تيري هنري والهولندى رودفان نستلروي

وإقترب الدولي المصري محمد صلاح كثيرا من تحطيم الأرقام للاعبين الأوروبين، البداية نجم الكرة الفرنسية ونادي الأرسنال السابق تيري هنري صاحب 35 هدفا في دوري أبطال أوربا مع الارسنال، والثاني هو رود فان نيستلروي نجم نادي مانشستر يونايتد السابق ويملك 35 هدف مسجله بإسمه، ويسعى مو صلاح لتحطيم تلك الأرقام ويحتاج فقط إلى خمسة أهداف للوصول إلى 36 هدف وكسر أرقامهم بالنسبة للاعبي الدوري الإنجليزي الأكثر تسجيلا للأهداف بدوري أبطال أوروبا.

الاقتراب من تحطيم رقم الإيفواري ديدية دروجبا والأرجنتيني سيرجيو إجويرو

وفي نفس السياق يسعى محمد صلاح إلى الإقتراب من تحطيم أرقام الإيفواري ديدية دروجبا وسجل 36 هدفا مع نادي تشلسي الإنجليزي، واللاعب الآخر الذي نجح في تسجيل 36 هدفا أيضا في صفوف نادي مانشستر سيتي وهو الدولي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، ويحتاج محمد صلاح لتحطيم أرقام الثنائي لتسجيل 6 أهداف آخري حتى يصبح رصيده 37 هدفا.

الهداف التاريخي لإفريقيا في دوري أبطال أوروبا

ويأمل صلاح أن يصبح الهداف التاريخي للأفارقة في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وله 34 هدفا سجلها جميعا مع أندية روما الإيطالي وبازل السويسري وليفربول الإنجليزي، ويعتبر اللاعب الإفريقي الذي يمتلك أعلى رصيد من الأهداف هو الإيفواري ديديه دروجبا ويملك من الأهداف 44 هدفا مسجله بإسمه مع جميع الأندية التي لعب لها، ويحتاج محمد صلاح إلى 11 هدفا ليصل للهدف 45 وتحطيم رقم دروجبا.