الزمالك يفوز بصعوبة على سيراميكا كليوباترا بهدف مصطفى فتحي بالدوري المصري

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محمد سياف - ابو ظبي - حقق نادي الزمالك فوزا صعبا على نادي سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في إطار مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وبدأ الزمالك المباراة وعينه على الثلاث نقاط فقط لا غير لمحو آثار التعادل الإيجابي الذي حققه في الجولة السابقة أمام البنك الأهلى، وبالفعل نجح باتريس كارتيرون في الخروج بالمباراة لبر الآمان وتحقيق ثلاث نقاط غالية.

تشكيل نادي الزمالك

بدأ المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: محمد عبدالشافي – حازم إمام – محمود حمدي الونش – محمود علاء

الوسط المدافع: إسلام جابر – طارق حامد

الوسط الهجومي: أحمد سيد زيزو – مصطفى فتحي – أحمد فتوح

الهجوم عمر السعيد

وظهر على مقاعد بدلاء نادي الزمالك محمد ابوجبل وحمزة المثلوثي ومحمد عبدالغني عبدالله جمعة محمود عبدالعزيز ويوسف اوباما وإمام عاشور سيف الدين الجزيري محمد أوناجم.

تشكيل سيراميكا كليوباترا

بدأ هيثم شعبان مدرب الفريق بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: عامر عامر

الدفاع: محمود البدري – سيف تقا – أحمد محسن – مسعد البطاط

خط الوسط: محمد حسن كوامىبونسو

الوسط الهجومي: شريف دابو – بلال العيداني – شادى حسين

المهاجم: باسم مرسي

هدف المباراة

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40 من الشوط الأول عن طريق اللاعب مصطفى فتحي بعد تمريرات رائعة من جانب لاعبي نادي الزمالك، بدأت عن طريق إسلام جابر وتمريرة رائعة للاعب عمر السعيد الذي مررها لمصطفى فتحي ليضعها في في شباك عامر عامر حارس سيراميكا كليوباترا، وبهذه النتيجة يرفع الزمالك رصيده من النقاط إلى 13 نقطة في المركز الثالث، وتجمد رصيد نادي سيراميكا بالركز السادس برصيد 8 نقاط.

الأهلي ينعى رئيس الزمالك الأسبق

وفي نفس السياق نعى مجلس إدارة الأهلي وأعضائه بقيادة الكابتن محمود الخطيب المستشار الراحل جلال إبراهيم رئيس نادي الزمالك الأسبق بعد وفته المنية، وتقدموا بخالص التعازي إلى نادي الزمالك ومجلس إداراته وجماهيره لأسرته داعين المولى أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يرحم الفقد ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والأبرار وحسن أولئك رفيقا.