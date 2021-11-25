الأهلي يهزم سموحة 1/4 ويواصل تصدر الدوري المصري لكرة القدم

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محمد سياف - ابو ظبي - واصل النادي الأهلي تقديم عروضه المبهرة هذا الموسم بفوز جديد على نادي سموحة بنتيجة 4/1 للمباراة السادسة على التوالي والوصول للنقطة الثامنة عشر في جدول ترتيب الدوري المصري، ففي المباراة التي أقيمت على ملعب we الأهلي، نجح النادي الأهلي في تقديم عرض قوى كالعادة أمام نادي سموحة وسيطر على مجريات الأمور منذ بداية المباراة.

تشكيل النادي الأهلي

بدأ النادي الاهلي المباراة بتشكيل مكون من:

محمد الشناوي حارس مرمي

رباعي الدفاع: أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – بدر بانون – أكرم توفيق

الوسط الدفاعي: أليو ديانج – حمدي فتحي

الوسط الهجومي: حسين الشحات – أحمد عبدالقادر – محمد مجدي أفشة

الهجوم: بيرسي تاو

تشكيل نادي سموحة

بدأ الكابتن أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام – محمود عزت – رجب نبيل – محمد شكري

خط الوسط: محمد متولي كناريا – محمد عبدالحليم حليمو

خط الوسط الهجومي: عبدالكريم الوادي – حسين فيصل – صديق كالابا

الهجوم: مروان حمدي

تحليل الشوط الأول

اطلق الحكم الدولي صافرة بداية الشوط الأول وسط ضغط من النادي الأهلي، وفي الدقيقة الخامسة من ضربة ثابته يحصل النادي الأهلي على ركلة جزاء إثر لمسة يد على اللاعب محمود عزت مدافع نادي سموحة، تصدى لها المغربي بدر بانون، ولكن أطاح بها خارج المرمي لتضيع على الأهلي فرصة التقدم مبكرا، وتستمر المباراة بالتعادل السلبي.

حتى جاءت الدقيقة 31 لتعلن عن تسجيل الهدف الأول الرائع للاعب أيمن أشرف من كرة بينية من حسين الشحات سددت داخل منطقة الجزاء، وأضاف المهاجم الجنوب إفريقي بيرسي تاو الهدف الثاني عند الدقيقة 35، لينتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين نظيفين.

تحليل الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بضغط متواصل من النادي الاهلي، وعلى عكس سير اللقاء ينجح لاعب سموحة محمد متولي كناريا في تقليص الفارق بتسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 66، ولم يهنأ سموحة سوى دقيقة واحدة، تمكن اللاعب حسين الشحات من تسجيل الهدف الثالث للنادي الاهلي بالدقيقة 68 من المباراة.

وعاد الجنوب إفريقي بيرسي تاو ليسجل الهدف الرابع من تمريره سحرية للاعب محمد هاني عند الدقيقة 80 من اللقاء، وبهذا الفوز الكبير للنادي الاهلي يصل للنقطة الثامنة عشر في صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة، وتجمد رصيد نادي سموحة عند النقطة السادسة بالمركز الثاني عشر.