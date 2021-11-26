جدول ترتيب فرق الدوري التركي الممتاز 2021-2022

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عمر شويل - جدة جدول ترتيب الدوري التركي 2021-2022، واحدة من أهم المباريات الكروية التي يتابعها عدد كبير من محبي الرياضة في العالم كله والوطن العربي وتركيا هي مباريات الدوري التركي الممتاز، والتي تجمع عدد كبير من الأشخاص العرب ليس الأتراك فقط والفرق المشاركة في الدوري التركي معظمها فرق كبيرة لها بصمة حقيقية في العالم وفي قلب الكثير من الأشخاص، وهذا العام يشمل الدوري التركي منافسات قوية وشرسة بين الفرق المشاركة في الدوري من أجل تحقيق الفوز الساحق في النهاية ونعرفكم فيما يلي على ترتيب الدوري التركي الممتاز 2021-2022.

مباريات الدوري التركي 2021-2022

تم تأسيس الدوري التركي منذ عام 1959 مـ والذي شمل الكثير من الفرق التركية وخاصةً الفرق المحترفة على مدار السنوات الماضية، ويرعى الدوري التركي اتحاد كرة القدم التركي، ويعرف باسم الدوري التركي أو السوبر التركي وهو بمثابة دوري الدرجة الأولى في لكرة القدم التركية وتعرف بطولات الدوري التركي باسم سبور توت وبر ليغ، وجوائز البطولة مميزة حيث أنها تسمح للفريق الفائز بالمرتبة الأولى والثانية بالمشاركة في دوري أبطال أوربا بطريقة مباشرة أما عن الفائزين بالمرتبة الثالثة والرابعة والخامسة فيسمح لهم بالمشاركة في دوري أوروبا.

وتقام مباريات الدوري التركي كل عام بالتحديد في شهر أغسطس على أن ينتهي في شهر مايو أي تظل المباريات حوالي عشرة أشهر من كل عام ويكون هناك عدد 21 نادي مشاركين في تلك المباريات على أن يقوم كل نادي بأداء 42 مباراة ولهذا يصير عدد مباريات الدوري التركي في النهاية بكل عام هو 394 مباراة لكل موسم واحد، وليست مواعيد لعب المباريات محددة فهي متاحة على مدار الأسبوع.

جدول ترتيب الدوري التركي 2021-2022

هناك منافسة قوية بين جميع الفرق المشاركة في الدوري التركي في الفترة الحالية حتى يتمكن الفريق الفائز من نيل اللقب الأعلى في تركيا وليتمكن من المشاركة في مباريات دوري أوروبا، والجدول الآتي يوضح ترتيب الفرق المشاركة في الدوري التركي بالتفصيل:

جدول ترتيب هدافي الدوري التركي الممتاز

أما عن ترتيب هدافي الفرق التركية في الدوري التركي فقد جاء كالآتي كما يوضحه الجدول: