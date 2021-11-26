نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر والأهلي وحجز تذاكر الأهلي والنصر من تطبيق Makani القنوات الناقلة في الدوري في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة موعد مباراة النصر والأهلي القادمة، والمقرر لها اليوم الجمعة الموافق السادس والعشرون من نوفمبر الحالي 2021، ويحتضن اللقاء استاد الأمير عبد الله الفيصل ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مباراة خاصة وديربي خاص بين الكبيرين، لذلك نجد ازدياد مستمر في البحث عن موعد مباراة النصر القادمة ضد الأهلي، وموقع مكاني لحجز تذاكر مباراة النصر والأهلي، لذلك سوف نقدم لكم هذا المقال عبر موقع “ثقفني” المتميز، لكي نجيب على كافة الأسئلة التي تدور في أذهانكم.

موعد مباراة النصر والأهلي

يحتضن استاد الأمير عبد الله الفيصل أحداث مباراة الأهلي القادمة ضد النصر، لحساب الجولة 13 من عمر الدوري السعودي للمحترفين، ومن المقرر أن تنطلق المباراة اليوم الجمعة الموافق 26\11\2021، وذلك حسب التوقيتات التالية:

18:40:- السادسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.

19:40:- السابعة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

20:40:- الثامنة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت الإمارات.

16:40:- حسب التوقيت العالمي جرينتش.

ترتيب الفريقين بجدول المسابقة قبل انطلاق الجولة 13 من عمر الدوري

يدخل النصر المباراة ساعياً نحو الفوز والحصول على الثلاث نقاط، والخروج من سلسلة النتائج غير الجيدة في الفترة الأخيرة، يكفي أن تعرف أن آخر خمس مباريات لم يفز غير مباراة واحدة، وتعادل في مبارتين وخسر مبارتين، لذلك لا مجال أمام النصر لفقد أي نقاط أخرى، ويحتل النصر المركز ال9 برصيد 14 نقطة من 10 مباريات، فقد استطاع تحقيق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مبارتين وخسر 4 مباريات.

في المقابل يسعى الراقي لتحقيق الانتصار والحصول على الثلاث نقاط، خصوصاً بعد هزيمته الأخيرة في الدوري في الأسبوع الثاني عشر على يد أبها بهدفين دون رد، ويحتل الأهلي المركز السابع برصيد 15 نقطة من 12 مباراة، فقد استطاع الفوز في 3 مباريات وتعادل في 6 وخسر 3 مباريات، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية ومثيرة ومليئة بالندية والرغبة في تحقيق الثلاث نقاط من كلا الفريقين.

موقع مكاني لحجز تذاكر مباراة الأهلي والنصر Makani

يبحث الكثير من محبي ومتابعي الرياضة والساحرة المستديرة عن تطبيق مكاني، حتى يتمكن من مشاهدة مباراة الأهلي ضد النصر من داخل استاد الأمير عبد الله الفيصل، وفيما يلي طريقة حجز تذاكر المباراة.

في البداية عليك الدخول على تطبيق مكاني الإلكتروني.

النقر على أيقونة “تسجيل دخول” إذا كان لديك حساب بالفعل على التطبيق.

قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

أما في حالة إذا لم يكن لديك حساب فقم بالنقر على أيقونة “حساب جديد” وقم بالشروع في عمل حساب على Makani.

النقر على أيقونة “شراء تذاكر”.

قم بتحديد المباراة والدرجة وطريقة الدفع.

قم بالضغط على أيقونة “تأكيد الحجز.

القنوات الناقلة للمباراة

ازداد البحث بصورة كبيرة عن ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والأهلي اليوم في الدوري. وكما هو معروف فإن شبكة قنوات ssc الرياضية السعودية هي المالكة لحقوق نقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين. وعليه فسوف يتم نقل المباراة على قناة ssc1 sd،hd.

معلق مباراة الأهلي والنصر