انت الان تتابع تفاصيل خبر اليوم أعضاء النادي الأهلي ينتخبون مجلس إدارة جديد لمدة 4 سنوات قادمة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يتوجه أعضاء النادي الأهلي الجمعة إلى مقر النادي الأهلي بالجزيرة لإنتخاب مجلس إدارة جديد، لقيادة النادي خلال الأربع سنوات القادمة، وكان النادي قد شهد خلال الساعات القليلة حالة من الترقب والانتظار ليوم الجمعة لمعرفة القائمة الكاملة التي سيتم إختيارها والفوز بتصويت أعضاء الجمعية العمومية.

ولم يكتمل النصاب القانوني الخميس في النادي الأهلي ولم يحضر سوى 500 شخص فقط، بينما المطلوب حتي يكتمل النصاب حضور 50% من الأعضاء +1، وبالتالي الجمعة سيتم إكتمال النصاب القانوني بشرط حضور 10% من أعضاء الجمعية العمومية أو خمسة آلاف عضو.

ويظهر التنافس على مقعد الرئاسة بين الكابتن محمود الخطيب والسيد خالد سليمان، وكان العامري فاروق قد فاز بالتزكية على منصب نائب رئيس النادي بعد إستبعاد وليد الفيل من الانتخابات، ولكن يجب أن يحصل على 25% من تصويت أعضاء الجمعية العمومية، وعلى أمانة الصندوق الصراع محتدم بين المهندس خالد مرتجي ضمن قائمة محمود الخطيب والأستاد خالد الدرندلي مستقل.

وفي نفس السياق فإن التنافس سيكون على أشده للأعضاء فوق السن وسيتم إختيار 7 مرشحين من أجمال 10 متقدمين وهو طارق قنديل ومهند مجدي ومحمد الدماطي ومحمد سراج الدين ومحمد شوقي ومحمد الغزاوي وحسام غالي ومنار سعيد وأحمد نبيل ومحمد احمد.

كذلك الأمر يزداد صعوبة للأعضاء تحت السن وسيتم إختيار عضوين فقط من إجمالي خمسة مترشحين للفوز بالعضوية، وهم محمد الجارحي وعمر ربيع ياسين ومي عاطف ومحمد رأفت وعبدالله ضياء.