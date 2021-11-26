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انت الان تتابع تفاصيل خبر تردد قناة SSC الرياضية السعودية والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - مما لا شك فيه أن كرة القدم بصفه خاصة والرياضة بشكل عام أصبحت شيء لا يمكن الإستغناء عنه في الوقت الحاضر، ويجلب السعادة والإستمتاع لكافة الأعمار وخاصة فئة الشباب، ولذلك بالبحث الدائم عن القنوات الرياضية التي تقوم ببث المباريات والدوريات الحصرية المجانية، ومن أهم القنوات التي يبحث عن التردد الخاص بها تردد قناة SSC السعودية الرياضية التي تعرض منافسات كرة القدم.
وتقوم القناة الرياضية بتقديم خدمة ممتازة لمتابعيها في الوطن العربي الكبير وبث المباريات والمناسبات المختلفة مجانا عبر شاشتها مثل الدوري السعودي للمحترفين الممتاز لكرة القدم، ودوري أبطال آسيا لكرة القدم، بالإضافة إلى تصفيات كأس العالم لقارة أسيا قطر 2022، وبعض المناسبات العالمية الآخري.
وتعد قنوات SSC الرياضة السعودية نقله كبيرة في مجال الإستثمار والتطوير الرياضي الرياضي، وهى نتيجة التعاون المشترك بين شركة الرياضة السعودية ومجموعة قنوات إم بي سي، وتم التعاقد من قبل القناة على بث مباريات الدوري السعودي لكرة القدم، دوري أبطال آسيا، وكأس الملك السعودي، وكأس السوبر السعودي، وكأس الأمم الأسيوية.
تردد قناة SSC الرياضية السعودية عبر القمر الصناعي عرب سات ARAB SAT
- التردد: 12418
- معدل الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معدل الخطأ 3/4
تردد قناة SSC الرياضية السعودية عبر القمر الصناعي نايل سات NILE SAT
- التردد: 12523
- معدل الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معدل الخطأ 5/6
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